CCOO y UGT denuncian cargas y "agresiones" de la Policía Nacional contra varios piquetes

Piquete del sindicato LAB y CCOO en la puerta principal de la fabrica de Volkswagen Navarra - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

CCOO y UGT han denunciado cargas de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos de la huelga general de 24 horas convocada por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios en España.

En sus redes sociales, los sindicatos han advertido de la "violencia y represión policial" y del lanzamiento de gases contra compañeros que están formando parte de varios piquetes en las primeras horas de la huelga.

En concreto, Patricia Ruiz, secretaria ejecutiva de Salud Laboral de UGT, ha denunciado las dificultades que están teniendo los piquetes para informar a los trabajadores en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Maddrid y las "agresiones" de agentes de la Policía Nacional contra ellos.

También desde CCOO de Madrid han apuntado a los momentos "de tensión" y "cargas" en estas cocheras, situadas en la calle Mauricio Legendre de la capital.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que la Policía Nacional "está impidiendo el derecho constitucional a la huelga" y "arrinconando" al piquete informativo de Mercamadrid.

"Hoy, 11 de noviembre, se para el país por la vivienda, salarios dignos y servicios públicos de calidad, le pese a quien le pese", ha subrayado Álvarez en su cuenta de X.

Desde CCOO han destacado en un comunicado que la tónica general ha sido la normalidad, pero en el caso de los piquetes de Mercamadrid, el sindicato ha informado de al menos 13 personas heridas, algunas de las cuales han necesitado atención médica, y una persona detenida.

En concreto, CCOO ha denunciado golpes de la Policía en la cabeza de varias compañeras que participaban en el piquete. "No nos van a callar ni a amedrentar. La solidaridad y la protesta siguen firmes en las calles", subraya CCOO.

Asimismo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han criticado que se ha cargado y gaseado a varias personas del piquete en Carabanchel, en la avenida de los Poblados, y, según ha trasladado, "hay al menos ocho personas heridas". "Hoy no se trabaja. Hoy no se consume. Hoy lo ganamos todo", han clamado en sus redes.

CONATO DE ATROPELLO CONTRA UN PIQUETE EN VALENCIA

Según CCOO, miles de personas han protagonizado multitudinarios piquetes informativos a lo largo de la noche "que han paralizado centros de trabajo a lo largo de todo el territorio".

El sindicato asegura que en estaciones de tren y cocheras de transporte público se ha reducido "al mínimo" la actividad y los piquetes continúan creciendo conforme acaba el turno de noche y comienza el de la mañana.

En las cocheras de transporte público de Entrevías y Fuencarral, en Madrid, se han vivido momentos de tensión con los agentes de policía, según CCOO, que apunta además que en Valencia capital se ha vivido también un conato de atropello a varias personas que participaban en un piquete informativo.