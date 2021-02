El alcalde de Benatae (Jaén) lamenta estar en máxima alerta sanitaria "sin tener ni un solo caso activo"

BENATAE (JAÉN), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Benatae es el único municipio entre los 97 que conforman la provincia de Jaén donde se mantiene la máxima alerta sanitaria por superar una tasa de incidencia superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Su alcalde, Pascual Bermúdez (PSOE), ha lamentado que el municipio nabero vaya a seguir siete días más con toda la actividad no esencial cerrada cuando "a día de hoy no tenemos ni un solo caso activo por covid-19.

En la portal del IECA, Benatae, con 445 habitantes, aparece con una tasa de incidencia de 1.123,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. De esta forma, son cinco casos positivos los detectados, aunque en la última semana no consta ninguno.

"Somos el único pueblo de la provincia de Jaén con el nivel cuatro, grado dos, de alerta sanitaria, una decisión que no se puede entender cuando las únicas cuatro personas del pueblo positivas por Covid-19 llevaban 14 días en cuarentena y ya tienen el alta médica", ha dicho a Europa Press.

En este sentido, Pascual Bermúdez ha lamentado que este tipo de decisiones se deben a que el conocimiento que tiene la Junta de Andalucía de los municipios pequeños "solo se reduce a las cifras desfasadas de una tabla estadística y no tienen en cuenta la situación epidemiológica real".

"Nadie puede poner en duda que la salud de nuestras vecinas y vecinos está por encima de cualquier otro interés, pero lo que no se puede consentir es que se castigue de esta manera a las familias que llevan un año malviviendo de la hostelería o que un pueblo que ha cumplido de manera ejemplar con las restricciones, no pueda acceder a la mayoría de servicios que se encuentran en los municipios vecinos debido a un cierre perimetral injustificado", ha indicado.

Asimismo, el alcalde nabero ha reclamado más atención para los municipios de la 'España vaciada' porque "se vuelve a demostrar que cuando se legisla solo se piensa en los núcleos de mayor población sin tener en cuenta las características de las zonas rurales".

Pese a todo, ha señalado que el municipios cumplirá con las restricciones, pero "lo que no vamos a hacer es mantenernos callados ante una nueva discriminación de la Junta de Andalucía", ha dicho.

En esta línea, Bermúdez ha denunciado "la falta de planificación y el caos" en el plan de vacunación de la Junta de Andalucía para las personas mayores de 80 años porque "a cuatro días de que se reciban las primeras vacunas, no está claro ni el punto de vacunación, ni cómo se va a realizar un desplazamiento seguro con las mejores condiciones sanitarias".

"Lo que sí está claro es que en plena pandemia vamos a promover la circulación de las personas mayores de nuestro pueblo, muchas de ellas personas dependientes, en un pueblo cerrado perimetralmente. Además de estar ante una clara contradicción, se fomenta la movilidad donde está prohibida, se trata de un claro ejercicio de irresponsabilidad frente a la seguridad sanitaria y el respeto que nuestras personas mayores merecen", ha dicho.

Por último, el alcalde de Benatae ha incidido en que no se puede entender que "el pueblo con mayor tasa de la provincia" a día de hoy, solo haya recibido cinco vacunas y no se le haya hecho ni un solo cribado. "Algo está fallando, y no es el criterio médico, cuando hay poblaciones con tasas muy inferiores a las registradas en Benatae, a las que ya se les han hecho varios cribados y aquí, en una alerta máxima sanitaria, ni cribados, ni vacunas", ha concluido.