Alcalde de Córdoba ante el 29N: "Llega un día reclamado por los españoles" porque la legislatura "no ha avanzado nada"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha expresado este lunes ante la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre que "por fin llega un día que estábamos esperando y reclamando desde hace tiempo, no por el PP, sino por los cordobeses, por los andaluces y por los españoles", porque, a su juicio, "era lo necesario de una legislatura que no daba más de sí casi desde el inicio", advirtiendo de que "si se hace algo de recopilación, al final, en esta legislatura no se ha avanzado en nada".

Así lo ha destacado el regidor en una rueda de prensa, junto al delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Juan Serrano, para presentar la programación de actividades por el Patrón de la Federación, el Arcángel San Rafael, en los días en torno al 24 de octubre, con el vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, como pregonero, y un cartel obra de la fotógrafa cordobesa Eva María Pavón, que recoge el Triunfo de San Rafael del Puente Romano.

En relación a los comicios, el alcalde ha explicado que "se vive a diario una crónica continua de corrupción, una crónica continua de fracasos legislativos, sin presupuesto desde hace tres años y, sobre todo, los que palpamos el territorio, las calles desde cerca, vivimos la desesperanza de mucha gente que ahora es el momento de que tomen la voz y hablen a través de las urnas, a través de sus votos, que es lo que queríamos".

El también portavoz del PP cordobés ha citado a "personas que por mucho que trabajan y esfuerzan y cada día se dejan el alma, les cuesta llegar a fin de mes, de chavales jóvenes que les cuesta encontrar un trabajo digno y, por tanto, también poder emanciparse a través de una vivienda, de trabajadores y de autónomos que viven asfixiados a impuestos sin que vean resultados palpables en su beneficio".

En definitiva, cree que "es una magnífica noticia que se convoquen elecciones, por fin, después de tanto tiempo de espera, y ahora es el momento de que se ejerza la democracia". Así, ha apuntado que "la democracia se ejerce con votos" que espera que "traigan el cambio que España necesita y que se necesita para que haya el mismo clima que se vive en Andalucía de cambio, de colaboración, de ver que tu tierra avanza, de que las cosas van mejor y que luego premian las urnas, que son las que dan y quitan razones, y aquí van varios años donde las urnas están premiando y diciendo que este es el rumbo en Andalucía y en Córdoba".

Por tanto, Bellido confía en que "esa misma sensación se pueda tener en toda España, que se vean que las cosas van a mejor, que los problemas se solucionan, que se convive y no se levantan muros, que se cuida la convivencia entre todos nosotros, en vez de alentar los enfrentamientos y eso es muy importante". Ante todo ello, espera que "el 29 de noviembre traiga el cambio que España necesita".

"TOCA VOLVER A GANAR LA CONFIANZA"

Según ha expuesto el popular, estas elecciones cogen al PP de Córdoba "en un momento dulce, porque son muchas las elecciones seguidas que los cordobeses nos han dado su confianza, las últimas hace nada", recordando que "el último proceso electoral fue en mayo de este mismo año y en Córdoba sacamos casi un 46% de los votos", y "en la provincia se ganó con contundencia", de modo que "nos pilla en un buen momento", ha apostillado.

Además, ha aseverado que les "pillan con personas más que preparadas para ejercer las labores que haya que defender, tanto en listas electorales como si hay futuras responsabilidades de Gobierno", de ahí que haya resaltado que tienen "mucho banquillo" en el PP de Córdoba.

No obstante, ha defendido que "ahora lo que nos toca es volver a ganar la confianza", dado que "son procesos electorales distintos, y sabemos que cada persona deposita su voto en cada elección en función de lo que valora o al candidato o a la lista o a la acción de ese gobierno, y que son distintas unas elecciones locales, unas autonómicas y unas generales".

En resumen, ha reflexionado que se deben a "mucha gente, gente que lleva años hastiada de tanta corrupción, de ver que no puede avanzar, de ver que no se tratan sus temas, que ya no es que se avance, es que no son parte de la agenda política del Gobierno de España, que no se habla de familia, que no se habla de vivienda hasta hace dos días, que no se trata de solucionar la asfixia de impuestos a los autónomo, a los empresarios y a los trabajadores".

"A ellos nos debemos y vamos a tratar de explicárselo y de convencerlos, porque lo vamos a hacer por ellos, pero también lo queremos hacer con ellos", ha trasladado el popular, quien ha destacado que "esa es la forma del PP de Córdoba, que es la misma del PP de Andalucía, y ahora queremos exportar a toda España".

CAMBIO DE LA MEDIA MARATÓN

Como consecuencia de las elecciones generales el 29 de noviembre, Bellido ha informado de que la 40 edición de la Media Maratón prevista para ese domingo, se aplaza al 13 de diciembre, algo que "por la gestión que hay que hacer de Policía Local, seguridad, etcétera, se ha analizado rápidamente y era inviable la coincidencia". "No se puede estar en todos los colegios electorales con una pareja de Policía Local, más todo lo que supone la media maratón", ha manifestado.

Igualmente, el primer edil ha valorado que "así se facilita la participación de las personas que quieran venir a correr y podrían tener dificultad para votar en sus tierras, porque viene mucha gente de fuera".

Al respecto, la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha indicado en una nota que son "conscientes de que detrás de cada dorsal hay meses de entrenamiento, ilusión y planificación, así como desplazamientos, reservas de alojamiento y compromisos personales y familiares".

Por ello, ha lamentado "sinceramente las molestias que esta decisión pueda ocasionar y comprendemos las dificultades que puede suponer para algunos participantes adaptar sus planes". Para quienes no puedan participar en la nueva fecha, el Imdeco abrirá un plazo para solicitar la devolución del importe de la inscripción, que permanecerá disponible hasta el lunes 12 de octubre, a las 14,00 horas.

Los inscritos recibirán un correo electrónico con el procedimiento que deberán seguir para tramitar su solicitud. En los días posteriores se activará la lista de espera, ofreciendo las plazas que queden disponibles como consecuencia de las devoluciones solicitadas, hasta completar el aforo de la prueba.