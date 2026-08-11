El alcalde de Córdoba adelanta un mes la creación de la nueva Dirección General de Emergencias

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al nuevo jefe de la Policía Local, José Luis Delgado, el pasado 10 de julio, cuando anunció la creación de la nueva Dirección General de Emergencias. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien a principios del pasado julio anunció la puesta en marcha el próximo mes de septiembre de una nueva Dirección General de Emergencias con el objetivo de "reforzar" la gestión de las emergencias en la ciudad con un mando integral, ha adelantado un mes la creación de dicha nueva dirección general.

En concreto y a través de un decreto, con fecha del pasado 7 de agosto y al que ha accedido Europa Press, Bellido ha acordado "crear la Dirección General de Emergencias, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Vía Publica, que tendrá funciones de dirección de las distintas áreas y/o servicios, en la forma prevista en el organigrama", y en concreto en el ámbito de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Publica.

En este sentido, el alcalde ya avisó que, ante la posibilidad de incendios forestales este verano en la Sierra de Córdoba, se da "un escenario delicado", porque "tiene una parte de una interfaz urbana y forestal donde hay diseminados y, evidentemente, eso es un mayor riesgo vital en caso de incendio forestal".

Afortunadamente, según subrayó, el Ayuntamiento tiene "actualizados" sus "planes de emergencia, incluidos de incendios forestales, y también la inmensa mayoría de parcelaciones y urbanizaciones tienen sus planes de autoprotección", y "desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, además, se ha hecho un contrato para validar cada uno de ellos por parte de un profesional externo", pero, aún así, "el riesgo cero no existe" y, por eso, lo que hace el Ayuntamiento con la creación de la nueva Dirección General de Emergencias es "reforzar" la gestión de las emergencias.

CENTRO HISTÓRICO, CULTURA Y PATRIMONIO

Por otro la y a través del mismo decreto el alcalde ha acordado "modificar la Dirección General de Centro Histórico, que pasa a denominarse Dirección General de Centro Histórico, Cultura y Patrimonio Histórico, que tendrá funciones de dirección de las distintas áreas y/o servicios, en la forma prevista en el organigrama, y en concreto en el ámbito de las delegaciones de Cultura y Patrimonio Historico y de Centro Historico".

Junto a ello, Bellido ha decidido "suprimir la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico, que se integra en la Dirección General de Centro Histórico, Cultura y Patrimonio Histórico" y, como consecuencia de lo anterior, también ha acordado "dar traslado del presente decreto a los titulares de los órganos afectados, a la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral y al Pleno de la Corporación", habiendo previsto que "la presente modificación entrará en vigor desde el día de cese de la persona titular de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico".