El alcalde de Córdoba asegura que "el foco principal de preocupación puede estar en el río" pendiente de desembalse

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que "el foco principal de preocupación" este jueves puede estar en el río Guadalquivir --en nivel rojo-- unido también a la desembocadura del Guadajoz, puesto que "el río está muy alto, los pantanos están también muy altos, y entonces hay que ver cómo vamos a poder manejar la situación si hay desembalses".

En declaraciones a los periodistas en el terreno de parcelaciones con calles ya desalojadas, el regidor ha aseverado que "está ya todo absolutamente coordinado entre todas las administraciones y todas las fuerzas de seguridad, para ir preavisando si son necesarios más desalojos". Las viviendas van quedando debidamente señalizadas.

Al respecto, ha comentado que en Majaneque, el arroyo se desbordó en la noche de este miércoles y "hoy, en principio, el riesgo viene más por crecida de ríos que arroyos, que son más de lluvias intensas", precisando que "hoy el pronóstico de lluvia es más favorable que ayer", por lo que "en principio los arroyos deberían darnos hoy menos problema que ayer", aunque "estamos igual de vigilantes", ha aclarado.

Según ha explicado, las evacuaciones están siendo "con tiempo, sin prisa", a lo que ha agregado que intentan "evitar lo máximo posible las molestias". "Vamos viendo cómo va creciendo el río y en función de eso se va evacuando, y lo que vamos dando antes son los preavisos, y por ahora está siendo todo ordenado, dentro de lo que cabe", ha apuntado.

Entretanto, ha señalado que están pendientes de una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para ver las previsiones de caudal y saber "más o menos hasta dónde puede llegar la inundación". El río supera el nivel rojo de peligrosidad, con más de cuatro metros de altura.

Sobre las 11,00 horas el embalse de Navallana estaba al 99%, de modo que "tiene algo más de margen", pero el río Cuzna va "bajando fuerte, que es el que llena el embalse del Guadalmellato, que a su vez está ya en más del 80%", por lo que "no sabemos cuándo pueden empezar a desembalsar, si es necesario", ha manifestado Bellido.

FAMILIAS DESALOJADAS

Mientras, las familias desalojadas de los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell, unas 60 personas, han dormido en el pabellón de Vista Alegre, al tiempo que el alcalde ha recordado que de las evacuaciones de las parcelaciones "nadie ha requerido dormir en Vista Alegre, porque se han realojado en casa de familiares o de amigos".

No obstante, ha precisado que "una familia de Majaneque se fue voluntariamente, no fue desalojada, sino que decidieron ante el peligro marcharse, y sí acudieron de madrugada a Vista Alegre".

En concreto, en la zona de actuación de Altea y Guadalvalle un total de 35 casas han sido desalojadas, con la Calle La Perdiz en su totalidad y Calle La Tórtola hasta el cruce con la Calle Ruiseñor. En Majaneque, hay 14 casas desalojadas, nueve de Calle El Olivo y cinco de Calle Los Trigueros. Y en Ribera Baja, en Camino del Azud hay cuatro casas desalojadas.

Al respecto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, han estado durante la madrugada en las áreas afectadas, acompañados de agentes policiales y efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), así como distintos concejales.