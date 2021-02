El alcalde de Córdoba asegura que la situación con el convenio de cofradías se resolverá "satisfactoriamente para todos"

CÓRDOBA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha asegurado este lunes que la situación generada en torno al convenio de 2020 con la Agrupación de Hermandades y Cofradías con la justificación de gastos "se va a resolver satisfactoriamente para todos a lo largo de este mes, de una forma u otra".

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde delegada de Turismo y Desarrollo Económico, Isabel Albás (Cs), y el teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), el regidor ha destacado que van a "estudiar con mucho detenimiento" los argumentos del recurso de la agrupación respecto a la decisión que se tome por el pago de la ayuda de 2020.

Al respecto, ha comentado que celebraron una reunión el sábado entre el gobierno local y la junta de gobierno de la agrupación y en la misma desde la agrupación "se expusieron una serie de argumentos que merecen ser estudiados, que se van a volcar en el recurso de reposición", por lo que desde el equipo de gobierno se va a "estudiar con el máximo interés, con la mayor amplitud de miras y al máximo nivel jurídico de esta institución", ha aseverado Bellido.

En este sentido, cree que "puede haber argumentos muy convincentes y muy ajustados a derecho", a lo que ha agregado que "como cualquier otro recurso se van estudiar todos los argumentos, con la espera dar una respuesta rápida".

Por otra parte, ha comentado que desde el Ayuntamiento se le han abierto "otras posibilidades a la agrupación, pero han preferido centrar la acción en estos momentos en ver si a través de ese recurso de reposición, con los argumentos que van a exponer, se puede aprovechar al máximo el convenio de 2020, y en función de lo que resulte, ver otras posibilidades que ya se han puesto sobre la mesa, que también facilitarían".

Al hilo, Bellido considera que los argumentos expuestos son "sólidos y cuanto menos, merecen un estudio profundo y una reflexión por los servicios jurídicos", de manera que dicho recurso se acoge "con toda la normalidad de la relación entre unas instituciones que se basa fundamentalmente en el cariño a la ciudad, en el interés mutuo de sacar adelante a las cofradías como el movimiento social más importante que hay ahora mismo en Córdoba y el patrimonio y la Semana Santa como uno de los elementos más singulares", ha manifestado el alcalde.

EL CONVENIO SE ADAPTARÁ A 2021

En cuanto al convenio para 2021 y la relación con 2020, el primer edil ha puntualizado que "son dos años distintos y es importante tenerlo claro para la resolución de este pequeño contratiempo", dado que "en 2020 la Semana Santa se suspendió diez días antes de su celebración", de modo que "las hermandades y las cofradías ya tenían muchos gastos hechos y otros comprometidos con contrato", algo que "hace que en este año haya sido difícil la justificación, porque la Semana Santa no se celebró, pero los gastos están hechos".

Mientras, ha aclarado que "2021 no se parece en nada", porque "la pandemia no pilla de imprevisto", desde las hermandades y cofradías "se ha previsto no incurrir en esos gastos y este domingo ya se han suspendido oficialmente las procesiones de Semana Santa, que era una decisión que ya se sabía que iba a venir", por lo que "este año el convenio cambiará, porque los gastos y los proyectos cambiarán", con "una Semana Santa distinta, que llevará unos gastos distintos", además de "otra serie de proyectos a lo largo del año".

Por tanto, el alcalde ha resaltado que habrá "un convenio distinto, adaptado a las actividades que este año ya con previsión va a hacer todo el movimiento cofrade" en la ciudad.