El alcalde de Córdoba defiende el trabajo de "anticipación y prevención" con informes de bomberos sobre edificios

Archivo - Uno de los espectáculos ofrecidos por Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este miércoles el trabajo de "anticipación y prevención" con los informes solicitados al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y las medidas correctoras a raíz de los mismos, todo ello tras el "desgraciado" incendio de la Mezquita-Catedral del pasado verano.

En declaraciones a los periodistas, preguntado por la situación de Caballerizas Reales, el regidor ha valorado que "se ha hecho un trabajo, y se está todavía en ello, en algunos espacios, de revisión por parte de los bomberos de cómo están algunos de nuestros bienes patrimoniales", a lo que ha agregado que "algunos privados también lo han hecho", citando el Palacio de Viana, donde "solicitaron la colaboración institucional y fueron los bomberos a trabajar con la Fundación para ver cómo se podía mejorar".

Al respecto, ha explicado que dentro de los trabajos también se habló con Córdoba Ecuestre, que "es un bien municipal y fueron los bomberos a verlo". "De esa visita, como en todas, salieron unos puntos de mejora, con algunas situaciones que había que atender de forma inmediata, porque había un riesgo inmediato, y otras que se hizo un calendario con un informe técnico que hizo el jefe de bomberos, que fue quien informó técnicamente qué había que mejorar y en qué plazos", ha detallado el primer edil.

En este sentido, ha aseverado que "el calendario se está cumpliendo a rajatabla, incluso con adelanto, por Córdoba Ecuestre", después de que "se dieron 72 horas para corregir algunas cuestiones y en 72 horas las corrigieron", a la vez que "otras que tenían 14 días las corrigieron antes", de forma que "se ha hecho una visita ya de inspección por parte del jefe de bomberos nuevamente para comprobar que esas recomendaciones que ellos han registrado el cumplimiento están cumplidas", ha aclarado Bellido.

En su opinión, "así es como debemos actuar", después de que "con el incendio de la Mezquita todos hemos aprendido que hay que estar muy al día en los planes de prevención y conservación y que la labor de los bomberos es fundamental".

Ante ello, ha remarcado que "lejos de suponer esto un inconveniente o una alarma, da más tranquilidad, porque lo malo hubiera sido que no hubiera habido un informe de bomberos y esa situación hubiera seguido estando ahí porque hasta ahora nadie la había puesto de manifiesto".

Por tanto, el alcalde cree que "ese trabajo es el que hay que hacer, que hay que hablar claro, hay que hacer los informes técnicos y hay que actuar", de manera que "eso es lo que se está haciendo", de ahí que se haya mostrado "satisfecho de que se haya hecho el informe y se hayan corregido las situaciones de riesgo que se veían".

EL ALCÁZAR

Según ha comentado el regidor, dicho análisis también se ha hecho en el Alcázar de los Reyes Cristianos y "básicamente estaba todo correcto, con algunas pequeñas correcciones, pero no había nada más".

En palabras de Bellido, "está bien que nos pongamos al día en los principales monumentos y ver qué estados tienen de prevención ante el riesgo de incendios".