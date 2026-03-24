Castillo destaca el incremento de plazas para FP al presentar en Córdoba un libro sobre su implantación en Andalucía

Castillo (centro), entre Gómez Villamandos y Romero, en la presentación del libro 'La FP de Andalucía. Una visión actual y de futuro'. - ESTHER LOBATO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han participado este martes en la presentación del libro 'La FP de Andalucía. Una visión actual y de futuro', que distribuirá mañana miércoles 'Diario Córdoba' junto con el periódico.

En este contexto, Castillo ha destacado, tal y como ya hizo estse lunes en la presentación de la oferta de Formación Profesional (FP) para el próximo curso 2026/27 en Andalucía, que se ofertarán más de 30.275 nuevas plazas de FP, para un total cercano en todo el sistema a las 200.000 plazas de nuevo ingreso en Andalucía.

Este crecimiento, según ha explicado ya Castillo, se enmarca en una "hoja de ruta clara orientada a adaptar la FP a un mercado laboral en constante evolución". De esta forma, el Gobierno andaluz, al concluir la presente legislatura, habrá creado alrededor de 78.000 nuevas plazas de Formación Profesional desde 2019.

Uno de los ejes estratégicos de esta oferta es el impulso de la oferta modular virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento, con 28.265 nuevas plazas, según ha detallado ya la consejera.

Ahora, para trasladar a la población la realidad y potencialidad de la FP en Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, junto a 'Diario Córdoba', medio de comunicación perteneciente al grupo Prensa Ibérica y que dirige Rafael Romero, publica mañana miércoles 25 de marzo la primera edición de 'La Formación Profesional de Andalucía. Una visión actual y de futuro'.

Se trata de una publicación de 72 páginas, que, según ha informado el rotativo cordobés, incluye una entrevista con la consejera, en la que hace un profundo análisis de esta modalidad educativa, como el que posteriormente también realiza el secretario general de FP, Florentino Santos, mientras que la directora general de FP y Educación Permanente, María Inmaculada Troncoso, profundiza en cómo Andalucía ha sabido adaptar la normativa y sacarle todo el partido, a la vez que otros expertos abordan la modernización de la FP a través de la innovación y el emprendimiento.