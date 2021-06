El alcalde de Córdoba no ve motivos para cesar a David Dorado por el caso de los contratos menores de Infraestructuras

CÓRDOBA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dicho este lunes que no ve motivos para cesar, como piden IU y Podemos, al edil delegado de Infraestructuras, David Dorado (Cs), a cuenta del caso de los contratos menores de dicha delegación en la Avenida de Libia, tras el informe de la asesoría jurídica que, según IU y Podemos, "da la razón" a los dos grupos en la denuncia que se presentó ante la Fiscalía en abril, por "fraccionamiento de contratos y falsedad documental".

Ante ello, Bellido ha afirmado que, en el ámbito de "los contratos menores, el concejal delegado no tiene ningún papel", de modo que no comparte el "planteamiento" de IU y Podemos, ya que, además, "en la información reservada no aparece nada relativo al señor Dorado", con lo que, "por ahora, no hay que tomar más iniciativas".

En cuanto a la entrega a la oposición del citado informe, el alcalde ha dicho que "la oposición sabe, porque antes ha sido gobierno, que las informaciones reservadas no se pueden hacer públicas porque tienen ese carácter", señalando además, en cuanto a las peticiones de dimisión o cese de Dorado, que solo las hacen dos grupos, que "suman entre los dos cinco concejales, de los 29 que tiene la Corporación".

Por eso, el gobierno municipal del PP y Cs seguirá actuando como hasta ahora en este caso, desde que, según ha recordado, "hubo una denuncia pública de una situación" y desde el gobierno local se encargó "un informe y una investigación interna, que es la que hemos hecho", y de la que se dará traslado a la Fiscalía, que ya investiga lo ocurrido con dichos contratos.

El alcalde, quien ha pedido que se deje "trabajar a la Fiscalía", ha anunciado que, "paralelamente", el Ayuntamiento iniciará "un expediente disciplinario", si bien ha aclarado que desde el Consistorio "no prejuzgamos nada", pues "hay una investigación y unos hechos que se relatan, y ahora tendrán que ser otros los que valoren la situación".