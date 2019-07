El alcalde de Córdoba subraya que todas las administraciones y partidos se han "implicado al máximo" por ABB

Publicado 23/07/2019 12:12:46 CET

CÓRDOBA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha subrayado este martes que "todas las administraciones y todos los responsables públicos de todos los partidos" se han "implicado al máximo", lo que han podido, "para tratar" de que el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por ABB para sus factorías de Córdoba y Bilbao "no saliera adelante" o para que, al menos, "tuviera las menores consecuencias posibles".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha señalado que, en tal objetivo, están comprometidos "el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y también el Gobierno de la Nación, sin mirar colores, partidos o sindicatos, y trabajando al máximo".

"Desgraciadamente --ha proseguido-- es algo que se escapa de nuestra toma de decisiones, porque se trata de un proceso de negociación entre empresa y trabajadores, pero todos podemos estar tranquilos en la ciudad, porque hemos hecho todo lo que hemos podido, y a partir de ahí espero que acabe de la mejor forma posible".

En cualquier caso, su deber, "a partir de ahora", según ha resaltado, será el procurar "que esto no vuelva a ocurrir más, no porque se tenga que prohibir, porque las empresas son libres, sino porque hagamos que Córdoba sea noticia porque vengan empresas, porque vengan industrias y no porque se van".