El alcalde de Córdoba valora la ampliación de vuelos de Binter a Canarias hasta marzo

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este martes la ampliación de vuelos de la compañía Binter a Canarias hasta el mes de marzo, teniendo en cuenta que iban a finalizar en octubre, de ahí que se haya mostrado "muy agradecido por la apuesta que hace por Córdoba".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha aseverado que "es una magnífica noticia, porque unido a los vuelos que van a empezar en septiembre con Vueling a Barcelona hace que ya el aeropuerto de Córdoba tenga operatividad durante todo el año", de modo que "ya no son vuelos de temporada", ha remarcado.

Así, ha destacado que "empezamos a consolidarnos con algunos destinos, con la conexión con las islas, importante, durante todo el año", porque "a diferencia de lo que mucha gente cree, el flujo es mutuo", de manera que "son muchas las personas que vienen de las Islas Canarias a Córdoba, dado que somos un destino turístico también fundamental".

En cuanto a Barcelona, Bellido ha apuntado que "es una conexión con un gran 'hub'", de forma que "tenemos que seguir intentando entre todos que esto siga despegando" y "vaya a más", para lo cual "se hace también un esfuerzo, no sólo con el acuerdo que tiene la Junta de Andalucía con Vueling, que ha hecho que opere desde Córdoba", sino también con "una campaña de promoción".

Al respecto, el alcalde ha subrayado que "es importante que la gente sepa que puede volar desde Córdoba no sólo a Barcelona y a las Islas Canarias, sino en conexión a medio mundo, especialmente desde Barcelona, y esto nos ayuda mucho", de ahí la campaña de promoción en Córdoba, "para que nos acostumbremos a volar desde nuestro aeropuerto, porque esto tiene que funcionar", a lo que se añaden las campañas en destino, para "dar a conocer Córdoba", en Canarias, Mallorca y Barcelona.

EL PRESUPUESTO

En relación al presupuesto municipal para 2026, el regidor ha comentado que "este año va la cosa más justa" y aunque "subirá algo, pero se parece bastante en cifras globales al del año pasado", al tiempo que ha afirmado que "se va a tener listo de inmediato", dado que "el borrador ya está desde julio", ha apostillado.

Además, Bellido ha declarado que "hay que tener en cuenta" que "este año hemos tenido una bajada de los ingresos que estaban previstos del Estado", de forma que "han subido, pero menos de lo que nos habían dicho que iban a subir", de ahí que "los presupuestos van un poco más ajustados en cuanto a la posibilidad que había de financiar muchas más inversiones sin recurrir a deuda, pues los ingresos no van a ser tan altos como se esperaba", ha comentado.