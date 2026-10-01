El alcalde de Córdoba valora la inclusión del eje Maguilla-Peñarroya en Planificación Eléctrica y espera que se ejecute

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este jueves que "desde el Gobierno de España se han atendido las peticiones y reclamaciones que se hacían desde la Junta de Andalucía" para la inclusión del eje Maguilla-Peñarroya y su subestación como proyecto preferente en la Planificación Eléctrica 2025-2030, algo que "se incorpora ahora mismo en el papel, que siempre es el antecedente, y que luego se ejecute la actuación en sí misma".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha resaltado que es "una magnífica noticia, porque eso es un condicionante sin el cual, lo hemos advertido en muchas ocasiones, no se podría seguir creciendo, porque llega un punto en el que la capacidad eléctrica es limitativa". "Si no hay capacidad eléctrica, por mucha atracción de empresas que se hagan, no pueden trabajar", ha remarcado.

Por tanto, el primer edil ha abundado en que "es una magnífica noticia" y se ha alegrado "mucho de que sea así", a la vez que ha felicitado también a la Junta de Andalucía, "porque ha peleado desde primera hora que esto fuera así".

En este sentido, Bellido ha señalado que "cuando se hacen bien las cosas por parte de la Junta de Andalucía, que lo ha reclamado, y se atienden esas reclamaciones por el Gobierno de España, son magníficas noticias".