El alcalde de Córdoba ve "lógico" que el Ayuntamiento de Jaén no se persone en la causa sobre la base militar

CÓRDOBA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dicho este viernes que le parece "una decisión lógica" que el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), decline la invitación de Jaén Merece Más para que el Ayuntamiento se sume como acusación particular a la denuncia penal interpuesta por esta plataforma ciudadana contra el Ministerio de Defensa por la decisión de designar a Córdoba como sede de la futura base logística del Ejército, dentro del plan Colce.

En declaraciones a los periodistas, junto a la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), y el edil de Infraestructuras, David Dorado (Cs), el regidor ha expresado que "sin faltar el respeto a nadie, es un recorrido muy corto el que tiene esa denuncia y francamente desde un punto de vista jurídico no tiene mucho sentido, entre otras cosas porque han ido directamente a una vía penal, cuando ni siquiera han discutido la decisión en una vía administrativa, que sería lo lógico".

Al respecto, ha lamentado que hayan ido a "una vía penal cuando administrativamente el expediente nadie lo ha atacado, ni lo ha puesto en duda", al tiempo que "el expediente sigue vivo", ha subrayado el primer edil cordobés.

Tras admitir que entiende "el dolor que cada uno tiene por su tierra", Bellido ha recordado que "Córdoba lo pasó en el año 2011 cuando no se nos concedió la Capitalidad Europea de la Cultura y sabemos en Córdoba por experiencia propia, desgraciadamente, lo que es tener ilusión en un proyecto que al final se va a otra tierra".

No obstante, cree que "hay que dejar las cosas en su justa medida y en su sitio", de manera que "a Córdoba no le ha regalado nadie nada, porque hay un pedazo de proyecto con una candidatura que fue muy bien presentada, muy bien trabajada y muy bien defendida y se avanza a pasos agigantados".

No en vano, ha apuntado que "hace once meses no había nada y once meses después hay un convenio urbanístico, se va a constituir la Junta de Compensación, se va a firmar el convenio económico", de modo que, a su juicio, "eso demuestra por encima de todo que evidentemente la decisión era acertada, que había un proyecto muy serio, muy ágil, con una apuesta económica importante y se cumplen los pasos".

Por tanto, el alcalde ha manifestado que "es absurdo querer discutir esto en otros ámbitos, más allá del sentimental de cada uno que pueda tener el dolor y defender a su tierra, como lo hacemos todos".

En definitiva, ha defendido que "el alcalde de Jaén ha tomado una decisión muy acertada y sobre todo de mucho sentido común y que ayudará a cerrar heridas y que el día de mañana podamos trabajar conjuntamente en toda Andalucía, porque no sólo Córdoba se va a beneficiar de los aspectos económicos y sociales de la base, sino que Jaén también se va a beneficiar".