El alcalde de Córdoba ve "razonable" que la Junta financie "parte de los costes" de Medina Azahara con entradas

CÓRDOBA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, considera que "igual que pasa con los museos municipales, con el Zoo y con la Ciudad de los Niños", es "razonable" que la Junta de Andalucía quiera empezar a "financiar parte de los costes" del yacimiento arqueológico de Medina Azahara "con la entrada y a dotarlo también de un valor, que muchas veces, si no se le pone a las cosas un precio y son gratis parece que no valen nada, literalmente, y no se les dota del valor que tienen".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha apoyado que el Gobierno regional ponga precio a las entradas de los museos autonómicos andaluces, puesto que "los servicios públicos tienen un coste", ha argumentado, para subrayar que "mantener un museo o un complejo arqueológico como Medina Azahara tiene unos costes importantes".

Además, ha recordado que "Medina Azahara es Patrimonio de la Humanidad", de manera que "imaginaros el valor que tiene cultural, turístico, arqueológico", por lo que "no está de más que ese valor se repercuta, que va a ser una entrada que no va a ser tampoco muy alta", ha señalado el primer edil.

En definitiva, el alcalde ha manifestado que tiene que ser "coherente", porque "los museos municipales se cobran", con lo cual entiende que "la Junta de Andalucía y cualquier administración haga lo mismo".