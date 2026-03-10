Seis servicios asistenciales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla consiguen nueva certificación de calidad

Archivo - Imágenes de recurso del Hospital Universitario Virgen del Rocío. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Seis unidades del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han recibido certificaciones por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad perteneciente a la citada Consejería cuyo objetivo es impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario andaluz.

Los servicios reconocidos en esta ocasión son Neonatología y Radiodiagnóstico, certificados con el máximo nivel de ACSA (Excelente); Hematología, con el segundo nivel (Óptimo); y Pediatría, Dermatología y Alergología que consiguen el primer nivel de certificación (Avanzada), tal como informa el centro hospitalario en un comunicado.

Al acto de entrega de los certificados han asistido la directora gerente del Hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, y el jefe de área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río Maza de Lizana, así como los representantes de cada una de las unidades de gestión clínica (UGC) que consiguen la nueva certificación.

En este sentido, han estado presentes José Juan Pereyra, director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Dermatología; Joaquín Quiralte, director de la UGC Alergología; Catalina Márquez, directora de la UGC de Pediatría; Elena de la Torre, responsable de Calidad de la UGC Hematología; Elena Varela, directora de la UGC Neonatología; y Javier Castell, facultativo de la UGC Radiodiagnóstico. Junto a ellos, miembros del equipo directivo del hospital y de la Unidad de Calidad del hospital y profesionales de las unidades certificadas.

Con este reconocimiento, las unidades demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la ACSA. Estos criterios de calidad evalúan aspectos referidos a la organización de la actividad, la accesibilidad y continuidad de la atención, los derechos de los usuarios y la seguridad de los procesos.

El proceso de certificación constituye, además de un reconocimiento, una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, que en este caso ha permitido identificar y desarrollar acciones de mejora.

NUEVAS CERTIFICACIONES

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Neonatología ha conseguido la certificación de calidad en nivel 'Excelente', el máximo de los tres niveles previstos por el modelo de la ACSA ('Avanzado', 'Óptimo' y 'Excelente') y que exige un alto cumplimiento en estándares asociados al mayor desarrollo de la organización, a los sistemas de información, las nuevas tecnologías y al rediseño de espacios organizativos.

En concreto, ha cumplido el 100% de los 75 estándares de calidad previstos, destacando especialmente el liderazgo y organización de la unidad, la gestión por procesos asistenciales y la calidad científico-técnica.

Además, los evaluadores de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía identifican como fortalezas, entre otros, la planificación e implantación de buenas prácticas en Humanización, fomentando la implicación de los familiares en el plan de tratamiento y comunicación entre familiares y profesionales, favoreciendo la continuidad asistencial; así como el fomento por parte de la unidad y la difusión a través de redes sociales, de la donación de leche materna a los bancos de leche, obteniendo un aumento considerable en los últimos años.

En este aparatado se destaca el programa de cuidados paliativos perinatales, que busca proporcionar una atención cercana a las gestantes que deseen continuar con el embarazo tras el diagnóstico prenatal de una patología potencialmente limitante de la vida del recién nacido.

La UGC de Radiodiagnóstico ha obtenido también la certificación de 'Excelente' de la ACSA. En concreto, cumple con el 95,3% de los 85 estándares analizados. Más de 300 profesionales de todas las categorías --radiólogos, enfermeros, TER, celadores y administrativos--, conforman esta unidad que dispone de recursos en los distintos edificios que componen la ciudad hospitalaria y en los centros periféricos, entre los que se encuentran los equipos de radiología convencional, telemandos, ecógrafos, TAC, mamógrafos, resonancias, equipo de estereotaxia, ortopantomógrafos y equipos de radiología vascular e intervencionista.

NIVEL ÓPTIMO EN HEMATOLOGÍA

La UGC de Hematología, que ha alcanzado el nivel Óptimo de certificación, cumple con el 83% de los 88 criterios analizados. El servicio desarrolla una importante actividad asistencial dentro del HUVR, con una parte que tiene el carácter de servicio central y otra más especializada centrada en la patología hematológica. La unidad, formada por más de 100 profesionales y se divide en cuatro secciones: clínica, coagulación y hemostasia, laboratorio y banco de sangre y terapia celular.

Por otro lado, la UGC de Pediatría ha obtenido el nivel de certificación 'Avanzado' de la ACSA, cumpliendo el 76% de los 75 criterios analizados. Los mayores niveles de cumplimiento de la Unidad los obtiene en derechos del paciente y continuidad asistencial, calidad científico-técnica y soporte.

También ha alcanzado el primer nivel de certificación, 'Avanzado', la unidad de Dermatología. Cumple el 46% de los 76 estándares analizados. La ACSA destaca que la unidad alcanza los mayores niveles de cumplimiento en liderazgo y organización de la unidad, derechos del paciente y continuidad asistencial y seguridad del paciente.

En cuanto a las fortalezas, señala, entre otras, su consolidada trayectoria en el área de investigación, con desarrollo y liderazgo en diferentes líneas; así como participación en proyectos nacionales e internacionales, con abundante producción y publicación científica; y la evolución positiva de la gestión de la lista de espera quirúrgica con tendencia descendente de la demora media en procedimientos sometidos a decreto de garantía, y patología tumoral.

Por último, la UGC de Alergología, también con certificación Avanzada, cumple el 51% de los 76 estándares analizados. Obtiene los mayores niveles de cumplimiento en los siguientes criterios de calidad: liderazgo y organización de la unidad, gestión por procesos asistenciales, derechos del paciente y continuidad asistencial y seguridad del paciente.

La Unidad es referencia CSUR del Sistema Nacional de Salud desde 2020 para el abordaje y tratamiento de una enfermedad rara: el angioedema hereditario. Otro de los aspectos destacados por la ACSA es el cuidado de los espacios, la atención a aspectos generales que influyen en el desarrollo de la actividad, la verificación periódica de los recursos disponibles y la adecuada gestión de la información y la documentación contribuyen a la calidad del servicio ofrecido y ponen de manifiesto el elevado nivel de compromiso y participación del personal de la unidad.