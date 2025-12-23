El alcalde de Diezma achaca al PSOE la ruptura del pacto de gobierno al retirarle competencias "por desconfianza"

Archivo - El alcalde de Diezma, Juan Carlos Cobo, a la izquierda en la imagen de archivo en el acto en que se presentó la bandera y el escudo municipales con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, y la entonces regidora, Emilia Troncoso - PERFIL EN FACEBOOK DEL PSOE DE DIEZMA - Archivo

DIEZMA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Diezma, el independiente Juan Carlos Cobo, ha achacado al PSOE la ruptura del pacto de gobierno que han mantenido en este municipio de la comarca de Guadix, en la provincia de Granada, al hilo de la retirada de competencias que el regidor le efectuó "por desconfianza" al no haberle "dejado trabajar, incumpliendo el acuerdo que se firmó en el año 2023".

La portavoz del grupo municipal socialista, Emilia Troncoso, que hasta el momento había sido teniente de alcalde y concejala de Festejos, ha denunciado públicamente este martes lo que ha calificado como ruptura "unilateral" del acuerdo de gobierno por parte del alcalde, de Por Diezma y Sillar (PDS), tras comunicar al PSOE "la resolución por la que revoca la delegación de competencias" que tenía asignadas.

A mediados del pasado junio, el pleno de la corporación local tomaba conocimiento de la renuncia de la portavoz socialista en virtud del acuerdo de dos más dos con el grupo de PDS para su relevo por Cobo. En este municipio de unos 800 habitantes, el PP, tras empatar con la candidatura socialista en votos en los comicios de 2023, ganó las elecciones con una moneda al aire en un acto en sede judicial auspiciado por la Junta Electoral de Zona. Los populares tienen tres concejales, por dos del PSOE y dos de PDS, que pasa ahora a gobernar en minoría.

Consultado por Europa Press, Cobo ha indicado que no se han alcanzado "acuerdos con los concejales del PP" ni al PSOE se le ha "ocultado información: tenían el mismo acceso que nosotros en los años anteriores". El regidor también ha aludido a que desde el grupo socialista se les ha "faltado al respeto y han creado la desconfianza".

Sin querer entrar en polémicas, según ha apuntado, el alcalde de Diezma, que ha aludido a "trabas" en el día a día por parte del grupo socialista, ha asegurado que desde PDS seguirán "trabajando por y para el pueblo".