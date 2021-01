El alcalde de Granada apela al "sentido de responsabilidad" ante el nuevo cierre perimetral de la capital

GRANADA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha valorado en la tarde de este lunes el cierre perimetral de la capital granadina desde las 0,00 horas de este miércoles, tras sobrepasar la tasa media de 500 contagiados por coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pidiendo a los vecinos "sentido de responsabilidad".

Así lo ha indicado el alcalde en un audio remitido a los medios, coincidiendo con la reunión, en la tarde de este lunes, del comité territorial de alto impacto de Granada, que decide sobre el confinamiento de la capital, con una tasa de 632,4, y el resto de municipios de la provincia que han superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

La situación de la capital era "fácilmente deducible" en un contexto de aumento de los contagios en el ámbito nacional, con lo que se deducen "nuevas restricciones", incluido un "cierre perimetral", ante el que Luis Salvador ha apelado al "sentido de responsabilidad" de la población a fin de que "esa cota no solamente no crezca si no que pueda disminuir".

Se trata de recurrir al "sentido común para protegernos" y así "adoptar todas las medidas que sean necesarias" para intentar que los contagios no crezcan en tanto que "la vacuna no termine provocando" una "inmunidad de grupo suficiente" para entrar en "una normalidad mucho más real", ha agregado Salvador.

La Junta de Andalucía actualizará cada lunes y jueves la incidencia en los municipios, es decir, la tasa acumulada a 14 días por las que entran en vigor las medidas anunciadas el pasado viernes para aquellos que superen los 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y estarán vigentes durante al menos 14 días.

Para los datos actualizados el lunes, las medidas entrarán en vigor a las 00,00 horas del miércoles, y en el caso de los actualizados el jueves lo harán el sábado a las 00,00 horas.