El alcalde de Granada cree "imbatible" la candidatura a la Aesia y no cree que la elección de Sevilla pueda perjudicarle

GRANADA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha indicado este lunes que la candidatura de la capital granadina para acoger la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) es "imbatible" y ha rechazado la idea de que la posible elección de Sevilla para el organismo regulador en materia espacial pueda perjudicarle al ser "criterios objetivos" los que el Gobierno valorará.

A preguntas de los periodistas al respecto, Cuenca ha indicado que está "convencido de que se valorarán criterios objetivos", más allá de que, si "por necesidad de oportunidades" o "número de población" y "capacidades" se tratara, a Andalucía le "corresponderían" la sede de varias de estas agencias.

El Gobierno, ha resaltado el alcalde granadino, ha decidido "distribuir aquellos organismos" que "puedan mejorar la vida también de aquellos territorios que no hayan tenido en otras ocasiones oportunidades", y en ese sentido ha señalado que es el "momento" de Granada.

Ha enfatizado que "no puede haber razones de otro tipo" para la elección de la Aesia que las recogidas de forma "objetiva" en el Boletín Oficial del Estado, y que Granada no compite con Sevilla, que no aspira a esa sede, sino a la Agencia Espacial.

DÍA DE LA BANDERA

En otro orden de cosas, ha aclarado que el equipo de gobierno local estuvo presente en el acto del Día de la Bandera, este pasado domingo, en la sede de la Junta en Granada, tras las críticas del PP por su ausencia.

"El alcalde no puede llegar a todos los sitios" pero el Ayuntamiento estuvo representado, ha defendido Cuenca, "sumando y convencidos de que es el momento de reivindicar" las "señas de identidad de los andaluces", que ha remachado que en este caso "el primero que las defiende" es él.