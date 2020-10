El alcalde de Granada mantiene que cumplió el protocolo y apunta a que su caso fue un "falso positivo"

GRANADA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha defendido que él y su equipo cumplieron el protocolo sanitario anti Covid-19 cuando uno de sus colaboradores presentó síntomas, y que su caso, tras una segunda PCR y un test serológico que dieron resultado negativo el pasado viernes, "se asemeja a un falso positivo".

Así lo ha hecho en la Junta de Portavoces que ha acogido este martes el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada para responder las preguntas pertinentes que le han realizado los representantes de los grupos políticos acerca de la gestión del foco de coronavirus por el que dio positivo sin síntomas en Covid-19.

Por un lado, Salvador ha repasado el protocolo estipulado por las autoridades sanitarias, que dio lugar a que un colaborador que presentó síntomas y él por precaución se sometieran a pruebas PCR, que tuvieron un resultado positivo en coronavirus.

Se establecieron rastreos que se extendieron hasta 72 horas antes, incluyendo el último viernes del mes de septiembre, cuando se celebró Pleno y, posteriormente, estuvo con personal de Alcaldía que celebró un cumpleaños en un bar, pues allí estuvieron juntos más de 15 minutos sin mascarillas.

En su caso, el alcalde dio a conocer el resultado positivo del primer PCR en la noche del 29 de septiembre a través de la red social Twitter, y, el pasado viernes 9 de octubre, el Ayuntamiento informó de que había dado negativo en una prueba, que fue acompañada, según ha indicado Salvador este martes a los grupos, de un test serológico, que indicó que no tiene anticuerpos ni había "incubado la enfermedad". "Formalmente no he pasado el coronavirus", ha detallado.

Salvador se ha referido a "lo que está pasando" con la política en general en relación con la pandemia, con experiencias como las que han vivido Adriana Lastra, Santiago Abascal, Irene Montero, Carolina Darias, Isabel Díaz Ayuso o Marta Bosquet, a cuyo positivo, conocido en la mañana de este martes, ha hecho también alusión.

Ha defendido que optara por teletrabajar en los días que estuvo confinado en su casa, y ha hecho hincapié en que el coronavirus es el "enemigo común" pues está poniendo "en jaque" el modelo económico e incluso el social.

Así, quien contrae el coronavirus que provoca la Covid-19 no es una "persona temeraria", ha apostillado, ante los portavoces de los grupos municipales, que han tomado la palabra tras formular las preguntas sobre la gestión del foco al equipo de gobierno local, de PP y Cs.

El portavoz del Grupo de Vox, Onofre Miralles, ha informado de que denunciará la gestión del foco a Inspección Médica e Inspección de Trabajo pues entiende que "se han conculcado principios básicos de la prevención de riesgos laborales".

En la Junta de Portavoces, ha preguntado por las medidas de seguridad en el espacio de trabajo de miembros del equipo de Cs en dependencias de Alcaldía, y ha puesto en duda "la responsabilidad" del alcalde "en su quehacer profesional". La supuesta "negligencia" en que hubiera podido incurrir Salvador "en este foro ni se ha aclarado ni se va a aclarar", según Miralles, quien ha calificado la reunión como "tomadura de pelo".

Para el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, no ha sido posible "averiguar absolutamente nada" sobre la gestión del foco, del cual ha dicho que "llevaba meses advirtiendo" que pudiera llegar a a suceder.

"CREDIBILIDAD Y CONFIANZA"

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Francisco Cuenca, ha aludido a la "carencia de credibilidad y confianza" de la que, a su parecer, adolece el regidor de la ciudad, que, ha recalcado, no delegó durante la cuarentena en alguno de sus tenientes de alcalde, cuando habría ejercido "mucho mejor" al frente del Ayuntamiento "al cien por cien que alguien recluido en su dormitorio".

"Es una obviedad", ha indicado Cuenca, que ha aludido al pasado político de Salvador como el de "un señor que estaba en el PSOE, intenta pasarse a UPyD" para recalar en Cs, e "intenta cortejar al PP", partido al que ha aludido también cuando se ha referido a un pacto de "dos más dos que no se está cumpliendo", o a un "acuerdo para vender Granada" tras las municipales. "Ese problema se extiende a todo", ha concluido.