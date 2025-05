El alcalde de Huesa (Jaén) presenta su renuncia aludiendo a "motivos personales y familiares"

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huesa (Jaén), Ángel Padilla (PSOE), ha presentado su renuncia aludiendo a "motivos personales y familiares". Padilla, que llevaba al frente de la Alcaldía desde 2015, ha comunicado su decisión a través de los perfiles del Ayuntamiento en redes sociales

"Toda etapa tiene su inicio y toda etapa tiene su final", señala Padilla para continuar argumentado que lo hace "llegado el ecuador" del mandato y "pensando en lo colectivo" ya que "hay tiempo suficiente en estos dos próximos años para que la hoja de claramente marcada sea una realidad" y con el convencimiento de que con este relevo va a primar "la normalidad".

Ha añadido que la decisión responde a "una reflexión a nivel familiar y a nivel personal y exclusivamente", decisión que ha asegurado que "no es nada fácil". Ha subrayado, que llegó a la Alcaldía en 2015 y se encontró "un consistorio en la peor situación de su historia", aunque en la actualidad "afortunadamente nos encontramos en la mejor o en el mejor momento de su historia".

Ha indicado que han sido diez años de trabajo que no han estado exentos de "dificultades, de problemas, esfuerzos y de muchos sacrificios", que se han sobrellevado , "gracias al trabajo de los hombres y mujeres que me han acompañado a lo largo de todo este tiempo y también, como no, también gracias a los trabajadores de este Ayuntamiento".

Asimismo, ha subrayado que "permanecen miembros, compañeros y compañeras y amigos, obviamente, con capacidad más que demostrada, igual que yo o más, para seguir adelante" y hacerlo "con una importante batería de proyectos que están por venir y que están prácticamente enderezados".

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido y, sobre todo, eternamente agradecido a mi pueblo por esa confianza para haber sido alcalde", concluye Padilla.

Mientras no se produce la elección de un nuevo alcalde, se queda en funciones la primera teniente de alcalde, Isabel Martínez.

CAMBIOS EN LAS ALCALDÍAS

Huesa será el cuarto municipio de la provincia de Jaén donde se han producido cambios en las alcaldías cuando se cumplen dos años de la celebración de la últimas elecciones municipales. El primero fue Rus, le siguió Jaén capital, Fuerte del Rey y ahora, Huesa.

En el caso de Rus fue por un acuerdo de alternancia en el gobierno. En Jaén capital el relevo fue debido a una moción de censura, mientras que en Fuerte del Rey tienen una nueva alcaldesa después de que el primer edil, al igual que ha hecho ahora el de Huesa, anunciara su dimisión esgrimiendo motivos personales.

Por el momento, son los cambios que se han producido en el presente mandato en lo que respecta a alcaldías. Al margen de las sorpresas que puedan darse ya se esperan otros dos cambios más porque así se cerró en los acuerdos de gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.

Uno de ellos es en Villatorres donde PSOE y PP acordaron unir sus votos para acabar con 12 años de gobierno de IU. De esta forma, las dos fuerzas, teniendo en cuenta el resultado electoral, acordaron que el PSOE gobernaría dos años y cinco meses, para seguidamente dar paso al PP, que ostenterá la Alcaldía durante un años y cinco meses.

En el caso de Villatorres, el acuerdo recoge que el equipo de gobierno seguirá siendo el mismo, sólo habrá cambio de alcalde y teniente de alcalde.

También en línea con los acuerdos postelectorales, y si no hay sorpresas de última hora, habrá cambio en Jódar donde PP e IU se aliaron para desbancar al PSOE. Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso, el PP accederá a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.