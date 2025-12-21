El alcalde de Jaén apoya a la UJA en su reivindicación a la Junta de una financiación "que no lastre su futuro"

La reunión entre la Administración local de Jaén y la Universidad de Jaén (UJA). - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha mostrado el apoyo cerrado del Consistorio y su equipo de Gobierno a la Universidad de Jaén (UJA), en su reivindicación a la Junta de Andalucía de una financiación "que no lastre su futuro" y ha calificado como "ataque financiero y político sin precedentes" la situación generada por el Gobierno andaluz.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, el primer edil ha declarado que "como alcalde de Jaén he trasladado al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, el apoyo expreso del Ayuntamiento y la ciudad de Jaén a su reivindicación del cumplimiento de financiación de las universidades públicas andaluzas, motores de progreso y futuro para nuestra comunidad".

Asimismo, el regidor ha señalado que con la infrafinanciación de la UJA "llueve sobre mojado", puesto que la entidad arrastra un "déficit estructural de cinco millones de euros, esencialmente en su capítulo I tanto en los presupuestos de la Junta de 2025 como el de 2026".

Al hilo, ha declarado que "no puede ser que con un presupuesto de 52.000 millones de euros el Gobierno andaluz no pueda aumentar en 73 millones de euros la financiación que reclaman las universidades públicas andaluzas".

Además, ha señalado que esta situación ha generado el descontento de todas las universidades públicas andaluzas con la Junta, de tal manera que la única excepción de las abstenciones de la UNIA y la UMA, el resto las previsiones presupuestarias para 2026 del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En relación, ha afirmado que "la Junta no puede tener a toda la comunidad universitaria pública, su personal administrativo y de servicios, su cuerpo docente y académico y sus estudiantes en contra por un modelo de financiación que limita el crecimiento y el progreso no solo de estos centros sino del territorio en su conjunto", motivo por el que ha estimado que deben "recapacitar y corregir este déficit".

Millán ha asegurado que "el rector de nuestra Universidad puede contar con el apoyo de este Ayuntamiento y quienes componemos el equipo de Gobierno para reclamar en justicia una financiación justa, unas pretensiones económicas que no son descabelladas y que son las que marcan la diferencia en muchas de sus ratios de competitividad y progreso".

Para finalizar, ha concretado que "una universidad pública con una financiación adecuada es la puerta al acceso universal a la educación pública universitaria de muchos jóvenes jiennenses que no pueden permitirse las universidades privadas, que son las grandes beneficiadas por la Junta con este modelo".