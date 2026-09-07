El alcalde de Jaén y el concejal Carlos Alberca presentan precandidatura en el PSOE para optar a la Alcaldía

Archivo - Carlos Alberca en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE local, Julio Millán, y el concejal Carlos Alberca han presentado sus respectivas precandidaturas para liderar la lista del partido en las elecciones municipales de 2027.

Un paso dado en el marco del proceso de primeras abierto en las capitales y localidades de Andalucía mayores de 20.000 habitantes de cara a las citados comicios, en el que a mediodía de este lunes se ha cerrado el plazo para registrar las precandidaturas.

En el caso de Jaén, Julio Millán podría haber sido reelegido como candidato a la Alcaldía de forma automática, como contempla el Reglamento de desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE para quienes ostentan la alcaldía.

Sin embargo, renunció a esta vía directa para pedir "el refrendo de la militancia" para "afrontar en equipo" la continuación del proyecto que el PSOE, con él al frente del Ayuntamiento, ha desarrollado en estos años.

"Se trata de compartir con mis compañeros y compañeras este momento y salir más fuertes y unidos si cabe para las próximas municipales", precisó el secretario general la semana pasada al anunciar esta decisión.

No obstante, hay otra precandidatura y, además, de alguien que forma parte del propio grupo municipal del PSOE y del equipo de gobierno: Carlos Alberca, quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Transportes.

De este modo, a expensas de la reunión que la Comisión de Garantías del PSOE-A tiene previsto celebrar esta tarde para analizar y confirmar las precandidaturas en los municipios mayores de 20.000 habitantes, todo hace indicar que, si ambos consiguen los avales necesarios, habrá votación de la militancia en Jaén capital.

Lo mismo ocurre en Linares, donde concurren el secretario general y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo, según han confirmado ambos a Europa Press.

En la provincia jiennense, junto a Jaén y Linares, este proceso también afecta a Úbeda, Andújar, Alcalá la Real y Martos. En este último municipio las primarias no han sido necesarias por cuanto el regidor, Emilio Torres, ha manifestado su intención de repetir como cabeza de lista y su designación de produjo de forma directa.

En Úbeda, por su parte, la alcaldesa, Antonia Olivares, no optará a la reelección y dará un paso al lado después de haber logrado tres mayorías absolutas en la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Una decisión "muy meditada y firme" que llega tras casi doce años en los que se han impulsado "proyectos importantes" para "consolidar un modelo de ciudad habitable, sostenible y preparada para el futuro", según trasladó el viernes la agrupación local. El primer teniente de alcalde y diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, es uno de los nombres que suena para optar a la Alcaldía.

Con respecto a Andújar, donde el PSOE se encuentra en la oposición, la histórica dirigente Micaela Navarro ha presentado su precandidatura para encabezar la lista socialista en las próximas elecciones municipales. También en la oposición se encuentra el partido en Alcalá la Real, donde hasta el momento no han trascendido posibles precandidatos.

FECHAS

A la espera de la confirmación de las precandidaturas por parte del PSOE-A, una vez finalizado este lunes el plazo para la presentarlas, cabe recordar que, cuando hay solo un precandidato, se procederá a su proclamación.

Si hubiera más de uno, entre el 9 y el 16 de septiembre se llevará a cabo la recogida de avales entre la militancia, cifra que tendrá que alcanzar el 15 por ciento para ser formalmente candidato en las primarias.

En caso de que haya más de un candidato proclamado, habrá una campaña de información entre el 17 y el 25 de septiembre, procediéndose a la jornada de votación en primera vuelta el sábado 26 de septiembre. De ser necesaria una segunda vuelta, se produciría el 3 de octubre.