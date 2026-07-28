El alcalde de Jaén destaca el dinamismo económico de la ciudad con la llegada de nuevos operadores al Victoria Park

Visita a la futura zona de restauración del Parque Comercial Victoria Park - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado el dinamismo económico de la capital con la llegada de nuevos operadores al Parque Comercial Victoria Park.

Millán ha visitado las obras del nuevo establecimiento que la cadena alemana de droguería y perfumería Rossmann ultima en este parque comercial y cuya apertura está prevista para el próximo 11 de septiembre. Con esta incorporación, sumada a la próxima apertura del restaurante La Victoria, el espacio comercial alcanzará un total de ocho operadores activos.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por el CEO de Mipelsa, Carlos Melero, el regidor ha manifestado su "satisfacción" por la llegada de nuevos operadores, señalando que "demuestra que las empresas siguen apostando por Jaén".

Millán ha vinculado esta implantación a la evolución positiva de los indicadores económicos locales, detallando que la ciudad registra "una caída del desempleo superior al once por ciento en el último año, por encima de la media nacional y de Andalucía", además de superar los 75.000 cotizantes a la Seguridad Social.

El alcalde ha recordado que el desarrollo de Victoria Park, promovido por la empresa jiennense Mipelsa, ha sido posible gracias a las obras de urbanización impulsadas por el Consistorio en el entorno del estadio de La Victoria y a la mejora de la avenida de Granada.

"El parque comercial se levanta sobre unos terrenos que permanecieron abandonados durante más de dos décadas", ha apuntado Millán, valorando la transformación de este acceso a la ciudad en un espacio generador de riqueza y empleo.

Por su parte, el responsable de expansión de la zona sur de Rossmann España, Francis Borrero, ha detallado que el establecimiento de Jaén --que se ubicará en un local de 507 metros cuadrados junto al supermercado Lidl-- será el número 62 de la compañía en España, el duodécimo en Andalucía y el primero en la provincia de Jaén.

Borrero ha confirmado que las obras tienen un plazo de ejecución de unos cuatro meses y que el proceso de selección de personal ya se encuentra en marcha. La previsión inicial es de nueve contrataciones, una cifra que la firma espera ampliar según evolucione la actividad.

Asimismo, la visita ha permitido conocer la evolución de los trabajos de la futura zona de restauración La Victoria. Los responsables del proyecto trabajan con el objetivo de que el espacio esté operativo para el inicio de la temporada de fútbol.

La interiorista y directora de obra, María del Mar González, ha explicado que el nuevo establecimiento apostará por un concepto de restauración de "ambiente relajado, música tranquila y decoración basada en materiales naturales y tonos cálidos". El espacio contará además con una amplia terraza exterior con presencia de agua y zonas de aparcamiento con acceso rápido desde la ciudad.