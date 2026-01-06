El alcalde de Jaén destaca la "positiva senda de reducción de empleo" de la ciudad

Reunión de la Ejecutiva local del PSOE de Jaén. - PSOE

JAÉN 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE de la capital, Julio Millán, ha destacado este martes la "positiva senda" de la reducción del desempleo que está experimentando la ciudad, y ha considerado que estos "alentadores datos" han de servir "para refrendar el compromiso municipal de confianza, trabajo e inversión para seguir alentando esta tendencia".

En un comunicado, el alcalde y responsable de los socialistas de la capital ha remarcado que el observatorio Argos de la Junta de Andalucía refleja que el número de desempleados en la ciudad se ha reducido un 10% al acabar 2025 con respecto a diciembre de 2024, pasando de 7.735 personas sin empleo a 6.955.

Según ha agregado Julio Millán, esta tendencia de descenso "parte de 2019", en la anterior etapa de gestión municipal socialista, y "demuestra que Jaén está en sintonía con la notable creación de empleo que se registra en nuestro país gracias a la buena marcha de la economía y a las medidas de fomento laboral del Gobierno de España".

No en vano, hay que remontarse a 2007 para tener cifras tan similares, según ha puesto de relieve Julio Millán, que ha sostenido que "no es un dato baladí", sino "una proyección que ya el pasado octubre reflejó en su informe el grupo de expertos del Consejo económico y Social de la ciudad de Jaén (CES)".

El documento recoge entre enero y septiembre una "evidente fortaleza" del mercado laboral jiennense "con mejor comportamiento que la media andaluza y nacional", con una caída de la tasa de desempleo al 10% y casi 74.000 cotizantes a la Seguridad Social, con más mujeres contratadas que hombres.

Julio Millán ha apuntado que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento "tenemos que seguir trabajando en esta senda de la reducción del paro y de la creación de empleo", y ha manifestado que "el modelo de ciudad del PSOE se orienta a que 2026 siga siendo un buen año para la ciudad, donde la estabilidad en el empleo debe ganar peso sobre la temporalidad".

REUNIÓN DE LA EJECUTIVA SOCIALISTA

En este sentido, el responsable de los socialistas de la capital y alcalde de Jaén ha expuesto ante su Ejecutiva "algunos de los hitos y proyectos que marcan esa senda de trabajo para consolidar empleo, riqueza e inversión".

Así, ha puesto de relieve que ya está en marcha la oferta de empleo del Cetedex para que el edificio central del centro tecnológico de Defensa reciba un primer suministro de casi un centenar de perfiles de "alta cualificación".

Junto a ello, Millán ha indicado que el Consistorio "apuesta por el impulso desde el ámbito urbanístico a la ampliación del suelo industrial que marca el nuevo PGOM", y ha defendido que el recién iniciado 2026 será "el año de la creación de vivienda con los desarrollos en la zona de la Universidad y la zona Norte, donde se dará luz verde a más de 1.500 viviendas", así como ha destacado, en relación al sector servicios, proyectos hoteleros como el del Rey Fernando, Santa Úrsula y varias iniciativas de alojamiento turístico.

"Desde la administración local también auspiciamos inversión para el empleo, con 22 plazas de Policía Local y 16 para el cuerpo de Bomberos y el desarrollo de las obras y proyectos del Plan EDIL con 14 millones de euros, que tienen un reflejo en un importante sector laboral, desde consultoras a estudios profesionales pasando por empleo en empresas de la construcción y un indudable retorno en la ciudadanía y el comercio y la hostelería".

Asimismo, el nuevo presupuesto y la labor de mejora de los servicios municipales permitirán una "notable inversión" en mejora de la red de abastecimiento municipal, más de cinco millones de euros para mejorar calles y plazas y el inicio del nuevo pabellón de deportes de la ciudad, "todas ellas iniciativas que dan empleo en construcción y en explotación", según ha concluido destacando Julio Millán.