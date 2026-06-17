El alcalde de Jaén destaca la progresiva vuelta a la normalidad tras la tormenta y anuncia obras por tres millones

El alcalde de Jaén, Julio Millán (3i), junto a concejales del equipo de gobierno y responsables de equipos de emergencias. - EUROPA PRESS

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado la progresiva vuelta a la normalidad de la ciudad tras la tormenta de este martes, con picos de 50 litros y una media de 30 en apenas 20 minutos, que dejó numerosas incidencias, aunque sin tener que lamentar daños personales. Además, ha anunciado intervenciones por tres millones de euros para atender los daños en diversas infraestructuras.

"A pesar de las imágenes tan impactantes que teníamos y que nos llegamos por las redes sociales, no ha habido daños personales. Los materiales, con la excepción de la atención a colectores que son los que se llevan el grueso de la partida de obras, y además de los daños en espacios privados como anegaciones de sótanos, bajos y garajes, se están atendiendo en la mañana de hoy", ha comentado.

Así lo ha indicado este miércoles en una comparecencia junto a concejales del equipo de gobierno así como responsables de los equipos de emergencia municipal para informar de los últimos datos tras la tromba de agua.

Al respecto, Millán ha explicado que el Ayuntamiento, a través de sus servicios municipales y empresas públicas, ha trabajado durante toda la tarde noche con Bomberos y Policía Local atendiendo 115 incidencias, todas sin daños personales y materiales de poca consideración. Ha precisado, además, que ya se ha desactivado la situación de preemergencia comunicada en la tarde de ayer con dificultades para el contacto al 112.

Con respecto a próximas actuaciones, ha avanzando que se centrarán en los próximos días en el arreglo de emergencia de colectores en Tiro Nacional, calle Alfredo Kraus, Puerta de Martos, avenida de Granada y avenida de Arjona, una de las más afectadas y que requerirá una inversión de 1,6 millones de euros. La capacidad de carga en estos puntos se vio superada por el volumen e intensidad de la lluvia y el agua brotó por las alcantarillas.

El regidor ha agradecido el trabajo de todo el dispositivo municipal encabezado por Bomberos y Policía Local y las empresas concesionarias de servicios como Indra, Aqualia y FCC, además de los operarios municipales, especialmente los de Mantenimiento Urbano. Todos ellos, según ha valorado, respondieron "con la máxima rapidez y permitiendo que en un muy breve espacio de tiempo la ciudad pues volviera a esa normalidad deseada por todos".

"Con las cifras que estamos hablando de más de 50 litros por metro cuadrado, en algunos casos durante unos 30 minutos, que vimos como nos sorprendió a todos en un estado de alarma alerta amarilla que pasó a alerta naranja, en poco tiempo se fue volviendo a la normalidad de una situación muy excepcional, dando paso los servicios de emergencia a los de limpieza y destranque", ha subrayado.

Aqualia movilizó una decena de personas para recuperar tapas de alcantarilla, desatranques y limpieza y señalización. En limpieza también intervino desde anoche FCC con cuadrillas y colocación de contenedores deslocalizados, junto con la reposición de alumbrado por parte de Indra-Alisea.

También se ha referido a la preocupación inicial con el aparcamiento de la Constitución, aunque finalmente "fue solo el un vado de entrada el que se vio anegado y, por tanto, no afectó prácticamente al parking", que recupera ya la normalidad. También por las escorrentías de un colector que se reparará estos días se inundaron las pistas de pádel aledañas a la avenida de Granada.

OTRAS DEPENDENCIAS AFECTADAS

"Hemos también tenido incidencias en edificios municipales, centro Especial de Empleo, algunas actuaciones que se han hecho en Imefe, en Cultura, en Turismo, aquí en el propio Ayuntamiento, donde algunos servicios pues se han visto afectados por las lluvias y por las goteras y por tanto también", ha señalado.

Igualmente, "se están llevando a cabo intervenciones sobre el pavimento, donde tiene mayor afección y de urgencia lo está haciendo Mantenimiento urbano en La Merced, en Madre Soledad Torres Acosta y en la calle San Clemente".

"También veremos los daños en dependencias deportivas, culturales y de momento se está a la espera del reporte de centros educativos de Infantil y Primaria", ha manifestado el alcalde de la capital

En todo caso, ha resaltado que las incidencias que vayan surgiendo también van a "pillar preparados" en el Ayuntamiento porque tiene recursos o le "están llegando los recursos del anterior tren de borrascas y los propios". "Por tanto, dentro de los proyectos que estamos trabajando nos va a permitir que podamos intervenir", ha concluido.