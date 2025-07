El alcalde de Jaén elevará a pleno una declaración de rechazo a la denegación del grado de Ingeniería Biomédica

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha anunciado que el Ayuntamiento de Jaén elevará a pleno del próximo martes una declaración de rechazo a la denegación por parte de la Junta de Andalucía del grado de Ingeniería Biomédica a la UJA, un documento en el que también se hace una defensa del sistema público de universidades.

El documento no ha sido aceptado como declaración institucional por los grupos de la oposición (PP-Vox), pese a que reclama la revisión urgente por parte de la Consejería de Universidades de la decisión de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía(Accua) de no otorgar el grado a Jaén y que esta titulación se ponga en marcha en el curso 2025-26. No en vano eran más de 800 las solicitudes presentadas de estudiantes interesados en cursar estos estudios en la Universidad de Jaén.

"Queremos mostrar nuestro compromiso con el sistema universitario público andaluz y de la UJA, motor de desarrollo de nuestra capital y provincia. Es urgente que por parte de la Consejería se revise de forma urgente esta decisión de rechazar la impartición del grado en Jaén y en reprobamos al consejero de Universidad por esta pésima gestión que prioriza la universidad privada sobre la pública", ha dicho Millán en un comunicado.

Millán ha indicado que el informe del Consejo de Universidades del Gobierno de España escuchando las peticiones de las universidades de Granada y Jaén ratifica la pulsión social e institucional para reconsiderar esta negativa, lo que deja la impartición del grado en Andalucía en manos de la universidad privada.

"No se trata de una cuestión de demanda de los estudios, que la hay, ni de capacidad y solvencia académica de la Universidad de Jaén, sobradamente probada", ha afirmado el regidor, por lo que el documento que va a pleno hace referencia a la situación ante la Junta de las universidades públicas, también la de Jaén.

Así, el texto recoge que en los últimos años, se está asistiendo a "un ataque sin precedentes a la Universidad pública de Jaén por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía" ya que "si hace unos meses, nos encontrábamos con la demanda urgente de financiación de las universidades públicas de Andalucía, ahora nos encontramos con la extemporánea denegación de un nuevo título y la concesión del mismo a una universidad privada".

Millán ha defendido que "el Ayuntamiento de la capital no puede mantenerse ajeno a la movilización social y académica contra esta decisión" puesto que "la universidad pública ha sido el motor del ascenso social en la provincia y la Junta no puede suplantar su papel priorizando la privada".

"Perder esta titulación con más de 800 peticiones de matriculación es limitar el crecimiento de Jaén y asegurar la fuga del talento", ha argumentado Millán, que pedirá a pesar de todo que el pleno se pronuncie por unanimidad de todos sus grupos políticos al completo sobre esta declaración, de la que se dará traslado a la presidencia de la Junta, el rectorado de la Universidad de Jaén, el Parlamento andaluz, el Consejo Andaluz de Universidades y la Consejería de Universidad.