El alcalde de Jaén insta al PP a no utilizar los datos de la deuda municipal de forma "tendenciosa y torticera"

Archivo - Julio Millán y Francisco Lechuga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha instado al PP a no utilizar los datos de la deuda municipal de forma "tendenciosa y torticera", al tiempo que ha defendido la gestión económica llevada a cabo por el gobierno local (PSOE-JM+) y que se ha centrado en ordenar la situación municipal y en "aflorar" la deuda reconocida por sentencias judiciales procedentes de anteriores mandatos del PP.

Tanto el alcalde como el concejal del área Económica, Francisco Lechuga, han calificado de "demagogia" las acusaciones del portavoz del PP sobre el incremento de la deuda.

Millán ha explicado que durante esta y la anterior etapa de gobierno se ha procedido a regularizar la situación del Consistorio, asumiendo deuda judicializada por sentencias "muy gravosas" de etapas anteriores. Entre ellas, ha citado casos de facturación irregular que se encuentran en los tribunales, como Matinsreg y Huro, originados en la etapa del PP.

A este respecto, el regidor ha detallado que estos casos hacen referencia a una trama de empresas externas que facturaron de manera irregular por trabajos que nunca se llegaron a realizar, lo que supuso un menoscabo para las arcas municipales de 4,5 millones de euros en un caso y de cuatro millones en el otro.

"Que el PP diga eso en este caso sería como admitir entonces que los 500 millones de deuda que la ciudad tiene reconocidos desde 2011 son de sus alcaldes, que fueron los que han gobernado", ha aseverado Millán.

Por su parte, el concejal de Economía, Francisco Lechuga, ha subrayado que la deuda comercial de la ciudad --la que afecta directamente a los pequeños empresarios y negocios locales-- se encuentra en su "mínimo histórico", tras haber caído a los cinco millones de euros.

Lechuga ha apuntado que la deuda financiera a la que alude el PP es la contraída con el Estado a través de los fondos de ordenación, un mecanismo al que el Ayuntamiento está obligado a acogerse debido a su situación financiera. Según ha recordado el edil, estos fondos "proceden de la época del PP con José Enrique Fernández de Moya como alcalde y Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda".

"Nosotros, al contrario que el PP, preferimos deberle al Estado en lugar de a gente que vemos cada día en la calle haciendo un esfuerzo para sacar adelante sus negocios", ha manifestado.

Finalmente, el responsable de Economía ha puesto en valor que el Ayuntamiento ha recuperado su "capacidad inversora" en proyectos, obras y equipamientos para la ciudad, rebatiendo el argumento de que la deuda condicionaba las inversiones.

Asimismo, ha señalado que el único alcalde que prometió en campaña electoral bajar la deuda y colocar un marcador en la calle para demostrarlo fue el popular Agustín González, "algo que nunca cumplió", por lo que ha concluido que el PP "no puede dar lecciones en este asunto".