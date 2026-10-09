El alcalde de Jaén llama a la responsabilidad ciudadana para disfrutar de los diez días de la Feria de San Lucas

Responsables municipales en 'Destapa la Feria', actividad con la que han arrancado diez día de la Feria de San Lucas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que los diez día de las Fiestas y Feria de San Lucas, que arrancan este viernes, transcurran con normalidad.

Millán, que ha supervisado este viernes el dispositivo de seguridad, ha recomendado "planificar los desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y seguir las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia".

En este punto, ha incidido en que "el objetivo es garantizar la seguridad y la convivencia durante los días de celebración, tanto en el recinto ferial como en el resto de la ciudad".

El dispositivo, que se prolongará hasta el 18 de octubre, contempla cerca de 1.200 servicios de Policía Local, con hasta 111 agentes en el despliegue previsto para este sábado, 10 de octubre.

A ello se suma una dotación permanente de seis bomberos en el recinto ferial y alrededor de 200 servicios de voluntarios de Protección Civil, que colaborarán en la atención de incidencias y la coordinación de los recursos de emergencia. Además, este servicio distribuirá pulseras identificativas para menores y ofrecerá pruebas orientativas de alcoholemia a quienes lo soliciten antes de conducir.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el operativo contará con unos 750 servicios de Policía Nacional y en torno a 400 servicios de Guardia Civil para velar por la seguridad de la capital jiennense durante estos días de celebración.

La Feria de San Lucas cuenta con 37 casetas, medio centenar de actividades programadas para todos los públicos y un 37 por ciento más de presupuesto ya que se pasa de 176.210 euros en 2025 a los 241.630 euros de esta edición.

CABALGATA

Entre las principales novedades de este año, está la modificación del itinerario de la cabalgata inaugural debido a las obras que se acometen en la plaza de la Constitución. Bajo el título 'Jaén, ciudad de fantasía y leyenda', el desfile rendirá homenaje a la leyenda del Lagarto de la Magdalena y contará con la participación de cerca de 500 personas.

El recorrido partirá este sábado desde la plaza de Santa María y discurrirá por la Plaza de San Francisco, calle Álamos, Doctor Eduardo Arroyo, Castilla y Arquitecto Berges, para finalizar por el Paseo de la Estación y la avenida de Madrid. Será tras el pregón inaugural, previsto a las 19,30 horas, por parte del entrenador del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, Dani Rodríguez.

En el apartado de infraestructuras, el recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez Herrera contará desde las cero horas de este sábado con una iluminación extraordinaria de 1,4 millones de puntos led, lo que supone un millón más que el año pasado.

Destaca una nueva portada principal en tres dimensiones de inspiración andaluza que se iluminará en todas sus caras y que albergará por sí sola 200.000 puntos led. Además, el final de fiesta se despedirá con un espectáculo visual de 350 drones --50 más que el año pasado-- titulado 'Fiestas del mundo' .

La actividad oficial ha comenzado este sábado a las 13,00 horas con la apertura de las casetas y la segunda edición de la iniciativa Destapa la Feria. Este evento de convivencia, celebrado en el paseo central de Caballos, ha ofrecido una gran paella popular, degustaciones de quesos, jamón y vinos de la provincia, con el patrocinio de Cruzcampo.

PROPUESTAS MUSICALES Y ESCÉNICAS

La oferta musical y escénica se repartirá en varios espacios de la ciudad. El Auditorio de la Alameda acogerá citas como el Open San Lucas, con Chambao, María Peláe y Las Migas; el San Lucas & Roll 2026, con M-Clan, Burning y el DJ El Pulpo, así como las actuaciones de Malmö 040 y el Xauen Bull Festival.

Por su parte, el Teatro Darymelia albergará el tradicional Festival de Flamenco Pepe Polluelas, la actuación de María Guadaña, la zarzuela 'Los Claveles' y la obra infantil 'Pinocho'. El Nuevo Teatro Infanta Leonor completará la programación cultural con el espectáculo familiar 'Dinoexplorer', la propuesta Estirpe Flamenca, los espectáculos de humor de David Navarro y Daniel Fez, y el concierto de rock sinfónico de la banda Octover.

En la calle, se podrá disfrutar diariamente de las muestras de danza de Jaén Baila en la calle Roldán y Marín, el Encuentro Nacional de encaje de bolillos, la exhibición de chilindrinas, el festival de bandas Festiband y un encierro infantil .

La feria de este año volverá a incidir en la accesibilidad con la apertura de la caseta San Lucas Accesible (número 35), destinada a facilitar la estancia de personas con movilidad reducida en colaboración con colectivos sociales y empresas locales.

Asimismo, se han establecido dos Días de la Infancia --14 y 18 de octubre-- con precios reducidos en las atracciones. El día 14, entre las 16,00 y las 18,00 horas, se procederá al apagado de la música en todo el recinto para favorecer la participación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) e hipersensibilidad auditiva.

En materia de seguridad y prevención, el Ayuntamiento habilita nuevamente el Punto Violeta para la información y atención ante agresiones machistas, que este año ampliará su presencia activa a un total de cinco horas diarias en el ferial, contando con la colaboración y distribución de información en las propias casetas.

Por último, en lo referente a movilidad, la empresa pública Epassa habilitará zonas de aparcamiento disuasorio que sumarán unas 500 plazas en la parte trasera de la Jefatura de la Policía Local y otras 100 adicionales en el entorno del tanatorio.