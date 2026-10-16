El alcalde de Jaén tacha de "incidente puntual" la pelea en la feria con un herido y dos detenidos

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha tachado de "incidente puntual" lo ocurrido esta madrugada en el recinto ferial con una pelea en una caseta que ha terminado con un herido por arma blanca y dos detenidos.

A preguntas de los periodistas, Millán ha señalado que lo ocurrido ha sido algo aislado dentro de una feria que comenzó el pasado 9 de octubre y que hasta el momento, se ha estado desarrollando con un balance "muy positivo" y "apenas incidencias".

Asimismo, ha deseado una pronta mejoría a la persona herida que permanece ingresada, al tiempo que se ha mostrado confiado en que todo quede en "un susto" y la ciudadanía pueda seguir disfrutando de un feria que finalizará el próximo domingo 18 de octubre.

Según se ha indicado desde la Policía Nacional a Europa Press, el suceso ha tenido lugar pasadas las 4,30 horas cuando un hombre ha resultado herido en el transcurso de una pelea.

Los agentes han detenido en las inmediaciones del recinto ferial a dos hombres, de 32 y 20 años, que según los testigos, se habían dado a la fuga tras caer herido el hombre, que ha sido trasladado a un centro hospitalario de la capital jiennense, sin que hasta el momento haya trascendido su pronóstico.

Según el relato de los testigos, uno de los detenidos habría agredido a una de las víctimas con un arma blanca y el otro detenido habría causado lesiones a una segunda víctima, con un objeto contundente en la cabeza.

En el momento de la detención, los agentes le encontraron a uno de los arrestados entre sus pertenecías, una de las armas utilizadas para la agresión.