El alcalde de Jaén traslada su pésame y brinda apoyo por el accidente ferroviario de Toledo

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén desdela plaza de Santa María - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en representación de toda la Corporación Municipal, ha expresado este miércoles su pésame y consternación por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, al tiempo que ha brindado el apoyo del Consistorio en todo aquello que pueda resultar necesario.

"Nos unimos al dolor de quienes hayan sufrido alguna pérdida en este accidente o se encuentran en momentos de angustia e incertidumbre", ha manifestado el regidor jiennense a través de un comunicado.

Como muestra de duelo y solidaridad, el Ayuntamiento de Jaén ha procedido a colocar sus banderas a media asta. Asimismo, la administración local se ha sumado a la convocatoria de un minuto de silencio realizada por las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias (FEMP y FAMP).

El acto de homenaje y recuerdo tendrá lugar a las 20,00 horas de este miércoles en la fachada principal del Ayuntamiento, ubicada en la Plaza de Santa María. Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a esta concentración y muestren de forma conjunta su solidaridad y dolor con los afectados por el siniestro.