El alcalde de Jaén urge a la puesta en marcha del tranvía y confía en que el tráfico "se asiente" tras los cambios

Primer día de cambios de tráfico en el Paseo de la Estación - EUROPA PRESS

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha urgido a la puesta en marcha del tranvía, al tiempo que se ha mostrado confiado en que el tráfico "se asiente" y la ciudadanía se adapte de forma progresiva ante las recientes modificaciones de circulación implementadas en el Paseo de la Estación de cara a la futura puesta en marcha del sistema tranviario.

A preguntas de los periodistas, Millán ha indicado que son cambios que han generado cierta confusión y retenciones en los primeros momentos, aunque se espera que se irán normalizando y asentando a lo largo de los próximos días.

El alcalde ha lamentado la situación de "caos" inicial generada por estas variaciones en una circulación que llevaba implantada "entre 15 y 20 años". Según ha explicado, la intención inicial era acometer estas modificaciones durante el mes de agosto, pero se ha retrasado hasta esta semana.

Para abordar y analizar la situación, los responsables municipales ya han mantenido reuniones de trabajo con la Policía Local y con diversos colectivos y sectores especializados afectados, entre los que se encuentran transportistas, taxistas y representantes de las autoescuelas.

Desde el Ayuntamiento se ha animado a los conductores a utilizar de manera preferente la ronda de circulación para evitar el centro. Asimismo, se ha avanzado que en los próximos días se adoptarán de forma paulatina algunas medidas adicionales ya previstas para mejorar la fluidez, evitando cambios bruscos para "molestar lo mínimo posible" a los vecinos mientras se adaptan a la nueva ordenación.

Millán ha incidido en que la solución definitiva y la "pieza clave" para descongestionar el tráfico del centro de la ciudad y reorganizar el servicio de autobuses urbanos --que actualmente genera "un cierto colapso" en la Plaza de la Libertad-- es la puesta en marcha del tranvía. Por ello, ha urgido a que este sistema de transporte sea "una realidad cuanto antes" tras 15 años de espera.

El regidor ha señalado que mientras el tranvía no esté operativo, los autobuses urbanos continuarán pasando por el Paseo de la Estación para no dejar sin cobertura de transporte público a toda la zona centro de la ciudad. No obstante, ha dicho Millán, que ya se están trabajando en fórmulas para priorizar este transporte desde la Plaza de las Batallas hacia arriba.