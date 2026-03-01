El alcalde de Jaén valora los 4,5 millones de viajeros en bus urbano y apremia la puesta en marcha del tranvía

Archivo - Mejora del Servicio de Bus Urbano. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha valorado los datos obtenidos en el ejercicio de 2025 que certifican una "tendencia al alza" en el uso del transporte de autobús urbano público, a través de "datos como los 4.526.916 viajeros con los que se ha cerrado el año pasado y que supone casi duplicar los viajes realizados en 2021 (2,6 millones)".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, para el primer edil, el creciente uso del servicio es "la mejor muestra de que las medidas adoptadas en su día por este equipo de gobierno están dando sus frutos, aun reconociendo que hay margen de mejora, y en eso estamos trabajando con la empresa concesionaria Alsa".

En esta línea, la mejora de las frecuencias en líneas como las de Cerro Molina, Valdeastillas y La Manseguilla, la implementación de las nuevas líneas como la 22 "que permite acortar tiempos y recorrido a los barrios de la zona Sur", o la renovación constante de la flota de vehículos son, a juicio de Julio Millán, "parte de esos esfuerzos conjuntos que hacemos con la empresa para que la ciudadanía tenga motivos para subir a su servicio público de transporte".

Además, en cuanto a la modernización de la flota, en la actualidad, 16 de los 35 vehículos con que cuenta el servicio son híbridos y dos de ellos eléctricos, lo que significa que más de la mitad de la flota, 18, son buses ECO. Con la incorporación de esos coches, la edad media de los vehículos ha bajado a los 6,5 años de antigüedad, un dato que se verá mejorado aún más este 2026 porque está contemplada la llegada de otros nuevos doce vehículos.

En relación, el primer edil ha valorado que las gestiones realizadas van a redundar cualitativamente en el servicio que se presta al ciudadano, más universal en el uso de tarjetas, "pero además, van a redundar en unas aportaciones económicas a las arcas municipales que, según las previsiones de los técnicos municipales por el uso del servicio, sumarán 3,3 millones de euros en el próximo trienio a razón de un millón de euros en 2026, 1,15 millones en 2027 y 1,3 millones en 2028".

En este sentido, la Administración local ha concretado que en el anterior mandato de Millán como alcalde, se procedió a liquidar un servicio de transporte urbano por autobús obsoleto, sin contrato en vigor desde hacía décadas. "Pusimos las bases para transformar el servicio; el tiempo, nos ha dado la razón porque desde el principio creímos que sería bueno para los y las jiennenses", ha declarado.

PUESTA EN MARCHA DEL TRANVÍA

En este sentido, el alcalde ha considerado "perentoria" la puesta en marcha del tranvía. "El transporte público está en un momento bueno y tenemos que trabajar coordinados para que la llegada del tranvía sume en esta mejora continua del servicio en la que el Ayuntamiento trabaja", al tiempo que ha precisado que "por este motivo, apremia a la puesta en marcha del tranvía "para establecer sinergias que afiancen la tendencia al alza en el uso del transporte público".

"Hace unas semanas remitimos a la Consejería de Fomento de la Junta una carta preocupados por la situación del tranvía, que sufre un nuevo retraso en su puesta en marcha y que además hemos conocido por los medios de comunicación que la mesa de contratación ha anulado las dos primeras ofertas presentadas para la explotación del sistema", ha apostillado.

"La Consejería nos ha mostrado disposición a nuestra propuesta de convocar la mesa de seguimiento del convenio y que los jiennenses sepan qué está pasando con el tranvía, pero no nos pone fecha", motivo por el que ha apuntado que insistirán en fijar desde el Ayuntamiento "esta reunión que queremos se celebre en Jaén con la máxima representación del Ayuntamiento y la Consejería. No queremos más anuncios de plazos que no se cumplen, queremos fechas ciertas y garantías en la explotación, en la puesta en marcha del tranvía".