La Junta sostiene que el acuerdo con Gibraltar "desprotege" a Andalucía y vaticina afección de rellenos en playas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sostenido este martes que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar "desprotege" a Andalucía y, especialmente, al Campo de Gibraltar. Más concretamente, y en relación a los rellenos para ganar terreno en el mar, ha vaticinado que estos "tendrán una influencia directa en las playas andaluzas, y lo veremos".

En el marco del desayuno informativo de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol, Catalina García ha recordado que el Gobierno andaluz ha trasladado al Ejecutivo central en varias ocasiones su "preocupación" sobre la "ocupación del terreno" mediante los citados rellenos. "Pensábamos de verdad que el tratado iba a estar muy bien definido" en lo concerniente a la soberanía de las aguas, qué iba y no iba a estar permitido, ha esgrimido la consejera.

Sin embargo, ha apostillado, "no se recoge nada" en relación a los intereses de España y Andalucía en esta materia mientras que lo que recoge de Gibraltar está "todo muy bien tasado, muy clarito y muy bien explicado". "Tendremos un problema" con un tratado que, en palabras de Catalina García, "desprotege" a la comunidad andaluza y con el que "el Gobierno ha negociado un poco con los intereses de Andalucía", entendiendo la consejera que esta actitud ha sido "desleal".

Tan sólo unas horas antes, la consejera expresaba su preocupación acerca de que el acuerdo sobre Gibraltar que está llamado a regir la relación del Peñón con la Unión Europea (UE) tras el Brexit, ha dejado "de lado" y al "libre albedrío" de lo que quiera la colonia británica el asunto de los "rellenos" que tiene "un impacto importantísimo" para Andalucía, porque "va a ir modificando las mareas que llegan a la costa", además de que "modifica la flora y fauna del océano".

En esa línea, la consejera puntualizaba que llevaba "meses", incluso "más de un año", enviando "misivas al Ministerio y al ministro de Exteriores", José Manuel Albares, "plasmando la preocupación por escrito de que no hay un control, de que Gibraltar, en la parte medioambiental, en esos rellenos, no está cumpliendo con la normativa a nivel internacional". Catalina García subrayaba que a la Junta le preocupa "mucho" la calidad de lo que allí se está haciendo, "la afectación medioambiental, que nadie está midiendo", y advertía de que es una cuestión en la que la administración autonómica andaluza no puede intervenir, sino que es "una competencia totalmente del Ministerio".