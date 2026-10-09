Alcalde de Jaén valora el acuerdo del autobús urbano, que permite ofrecer un "servicio completo y normalizado" en feria

Archivo - Un autobús urbano de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha valorado "el clima de diálogo y de entendimiento" entre la dirección de Alsa --concesionaria del autobús urbano-- y sus trabajadores para cerrar un acuerdo que permite ofrecer un "servicio completo y normalizado" en la Feria de San Lucas que está a punto de comenzar.

Así lo ha indicado en una nota después de que este jueves por la noche ambas partes llegaran a un consenso para desbloquear la negociación del convenio colectivo, con "mejoras salariales y sociales", lo que derivó en la desconvocatoria de la huelga indefinida que estaba prevista a partir de las 06,00 horas de este viernes.

El regidor ha agradecido a la empresa y a los representantes de los empleados "el clima de diálogo y de entendimiento en el que se han desarrollado las reuniones de esta semana para alcanzar ayer un acuerdo, que, a la vez que recoge las demandas de mejoras laborales de los trabajadores, permite afrontar San Lucas con un servicio completo y normalizado".

También ha valorado el acuerdo CSIF, desde el que se ha calificado de "histórico" un documento que tendrá vigencia para el periodo 2026-2028. Entre las mejoras para la plantilla, se contempla una subida salarial del tres por ciento para 2026; del 3,25 por ciento para 2027 y del 3,25 por ciento para 2028, así como mejoras en las retribuciones correspondientes a las horas extraordinarias.

El convenio establece, igualmente, un día adicional de asuntos propios a partir de 2028 y mejoras vinculadas a la antigüedad. En concreto, los trabajadores y trabajadoras que alcancen los 23 años de antigüedad en la empresa, así como quienes ya hayan cumplido ese periodo, percibirán a partir de 2029 el 50 por ciento del salario base en concepto de antigüedad.

INVITACIÓN A USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

Ante el acuerdo en el seno de la concesionaria del autobús urbano en Jaén que permite un servicio "normalizado" en feria, el alcalde ha invitado a la ciudadanía a hacer uso del transporte público. "Una forma cómoda, segura y sostenible de desplazarnos, evitar atascos y reducir los problemas de aparcamiento, contribuyendo así a que todos podamos disfrutar de nuestra feria con mayor tranquilidad", ha comentado.

Millán ha hecho hincapié en que "el uso del transporte público favorece una movilidad más ordenada y accesible" y es la manera con la que se consigue que "vecinos y visitantes puedan disfrutar de la feria sin preocupaciones y con mayor tranquilidad".

Al respecto, ha explicado que el Ayuntamiento de Jaén pone en marcha, desde este viernes y hasta el 18 de octubre-- un dispositivo especial de transporte urbano y de Protección Civil con motivo de la Feria de San Lucas. El objetivo de facilitar los desplazamientos al recinto ferial y reforzar la atención y seguridad de jiennenses y visitantes durante las diez jornadas de celebración.

LÍNEAS

En concreto, el servicio especial de autobuses permitirá conectar el recinto ferial con diferentes puntos de la ciudad a través de las líneas L-1 Fuentezuelas-Peñamefécit-Ferial, L-5 El Tomillo-Glorieta-Ferial, L-7 Polígono El Valle-Centro-Ferial, L-15 Magdalena-Centro-Ferial y L-19 Bulevar-Centro-Ferial.

La frecuencia general será de 20 minutos en las líneas 1, 7 y 19, y de 30 minutos en las líneas 5 y 15, pudiéndose incrementar el número de vehículos en función de la demanda. La parada del recinto ferial estará situada en la carretera de Granada, en la rotonda con la Variante Sur, junto al acceso a las casetas.

El servicio comienza este viernes a las 19,00 horas y se prolongará hasta las 4,00 horas, con una lanzadera especial hasta las 6,00 horas. Este dispositivo de madrugada se repetirá los días 10, 11, 16 y 17 de octubre, mientras que el resto de jornadas los horarios se adaptarán a la programación de la feria.

El martes 13, Día de la Infancia, el servicio comenzará a las 18,00 horas y finalizará a las 2,00 horas. Además, se establecerán servicios especiales durante la madrugada de los días 10, 11, 12, 17 y 18 de octubre para Puente Tablas y Las Infantas, con salidas desde el recinto ferial a las 1,00 y 3,00 horas hacia Puente Tablas y a las 3,00 horas hacia Las Infantas.

Como complemento, funcionará una línea lanzadera entre las 4,00 y las 6,00 horas, con una frecuencia de 15 minutos, que conectará el recinto ferial con distintos puntos del centro de la ciudad y realizará el recorrido de regreso hasta el ferial.

El precio del servicio especial será de 1,15 euros por viaje y persona y se permitirá el uso de la tarjeta bonobús del Ayuntamiento y de la tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Jaén.