Alcalde de Jaén valora el mantenimiento "estable" en colegios y avanza 4,3 millones para su atención integral este curso

Julio Millán, junto a Javier Padorno, informa sobre las actuaciones para el mantenimiento de los colegios. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado el "trabajo de mantenimiento sostenido y estable" que el Ayuntamiento realiza en los 19 colegios públicos de la ciudad y ha anticipado una inversión de 4, 3 millones de euros para atención integral de sus necesidades este curso 2026-2027.

Así lo ha indicado este jueves en una comparecencia junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, en la que ha valorado la labor que lleva a cabo durante todo el año esté área y la de Educación que dirige Eva Funes.

En este sentido, ha ratificado que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) tiene un compromiso "a veces más allá de sus competencias" con la educación pública y sus equipamientos y ha anunciado una línea continuista de intervenciones para todos los colegios públicos, según ha informado el Consistorio.

"Porque cuando actuamos en un colegio público no actuamos simplemente arreglando un edificio municipal. Estamos mejorando en el lugar en el que nuestros niños y niñas pasan buena parte de su día, en el que aprenden, conviven, hacen deporte. En definitiva, donde construyen el futuro de nuestra ciudad", ha asegurado.

Ello "convierte cada euro destinado a los colegios públicos en una inversión en educación", según el regidor, quien ha expresado la obligación como ayuntamiento "del cuidado de los centros públicos" para que puedan desarrollar la actividad docente "en las mejores condiciones posibles".

"En conjunto, a lo largo de estos próximos meses vamos a movilizar más de 4,3 millones para mejorar los 19 centros públicos, sin excepción en la ciudad de Jaén. No habrá colegios de primera y de segunda. Intervenimos en todos los centros, atendiendo a las demandas que tienen, a las necesidades que tienen, también después de los daños del temporal y también a través de esa incidencia que en el día a día entendemos que condicionan también mucho la vida de los centros", ha dicho.

PARTES

Millán ha puntualizado que el mantenimiento no empieza de cero, sino que es "sostenido durante todo el año" con más de 1.000 partes de atención a centros de los operarios municipales. A ello ha sumado partidas estables en arreglo a las que en este curso se unen nuevas y excepcionales conseguidas por el Ayuntamiento con cargo a los fondos del tren de borrascas.

En este punto, ha pedido la misma implicación a la Junta de Andalucía, para que intervenga en aquellas cuestiones de tipo estructural que afectan a muchos centros y que "son de su competencia". Ha aludido, por ejemplo, al colegio Nava de Tolosa o en el Nuestra Señora de la Capilla y Santo Tomás con obras de calado que llevan varios años paralizadas.

"Es más, desde el ayuntamiento hemos llegado más allá, incluso en algunos casos, de nuestras competencias", ha resaltado el alcalde, quien se ha referido al arreglo de los hundimientos en el CEIP Jesús María.

ACTUACIONES

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano ha detallado las grandes partidas que van a transformar y dar solución a muchas necesidades de los centros educativos. Este año se dispondrá de 750.000 euros del Gobierno de España con los fondos por el tren de borrascas y 193.000 de la Junta por este mismo concepto.

Las actuaciones paliarán daños, sobre todo, en las cubiertas con impermeabilizaciones, reparaciones de tejas y todos los daños que se han producido por esas filtraciones de agua, arreglos en aseos, restitución de los accesos, imbornales, muros desplomados y pavimentos y solerías en patios, entre otras.

"Estamos hablando de muchos casos de accesos a los centros educativos, de reparaciones en patios, en comedores, los aseos por descontado, las cubiertas y zonas de tránsito en general", ha comentado.

A esta intervención por el tren de borrascas, se suman los 193.000 euros para las pistas deportivas de cuatro colegios: Nuestra Señora de la Capilla, Martín Noguera, Almadén y Alcalá Venceslada.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene 1,7 millones para limpieza de centros y 500.000 euros de obras, el tercer contrato de este tipo que se pone sobre la mesa "en menos de dos años de gobierno frente a los cero contratos del PP en su etapa de año y medio.

También se ha referido a 150.000 para cubiertas que no cubran las partidas por el temporal, este por segundo año consecutivo, y 748.000 euros para mejorar ambientalmente y en eficiencia energética con la instalación de placas solares en colegios. En marcha están en el Alcalá Venceslada, Cándido Nogales y Navas de Tolosa.

Padorno ha señalado que los contratos incluyen obras medidas y pensadas, razón por la cual los de ámbito municipal han de seguir a los destinados por las borrascas para optimizar su uso en cuestiones que vayan quedando pendientes.

"Es una política estable en defensa de la educación pública y quiero subrayar una decisión política de este equipo de gobierno. Desde que gobernamos garantizamos una partida anual de 500.000 euros para obras en los colegios. No queremos que el mantenimiento de la escuela pública dependa de actuaciones aisladas o de improvisaciones. Queremos una política estable, planificada y sostenida en el tiempo", ha asegurado.