El alcalde de Linares (Jaén) aboga por no "avivar la polémica" sobre el Citpic y trabajar para atraer empresas

Juan Bravo (c) y Raúl Caro-Accino, junto a Maribel Lozano. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Linares (Jaén), Raúl Caro-Accino (Cs), ha abogado por no "avivar de nuevo la polémica" sobre el Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas (Citpic). Por ello, ha apostado por trabajar para "dotar esas instalaciones" y mejorar la oferta de la ciudad con el objetivo de que "las empresas se instalen en ellas".

Así lo ha indicado este lunes a los periodistas, que han aprovechado su encuentro con el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para preguntar por este proyecto, una vez que desde la Junta de Andalucía se ha confirmado el desistimiento del referido centro, señalando que "no tenía soporte técnico ni marco administrativo adecuado".

Bravo ha afirmado que se han "encontrado con algunas dificultades y es que se anunciaban muchas cosas, que detrás de ellas no había realidades". "Eso ha sido un grave problema. Y lo más importante ahora es recuperar la confianza y es decir lo que hay, lo que realmente puede ser y cuando las condiciones lo acompañen, el proyecto ya realizado", ha añadido.

Al hilo, ha considerado que el Citpic "es un ejemplo claro" de esa situación. "Hay alguna empresa que ha mostrado interés por esa instalaciones, ya sea como estaba pensadas, que quizás es más complicado; de otra manera lo que tenemos que conseguir es que realmente sea una realidad y que haya empresas que quieran ocupar el parque empresarial de Santana y generar empleo", ha comentado el consejero.

El alcalde de Linares, por su parte, ha apuntado que hace algo menos de un año hubo un pleno municipal donde se trató este proyecto y donde se dejó "clarísimo con un informe de la Agencia Idea de 2018 que el Citpic había dejado de existir en el año 2014, a 31 de diciembre".

"Por tanto, no sé por qué vamos a avivar de nuevo la polémica del Citpic. Existe un informe de es época en al que se dice que el Citpic ya no tiene sentido porque han desaparecido los fondos, porque no se han ejecutado los fondos y porque ha terminado el periodo operativo", ha manifestado.

A partir de ahí, según ha dicho, "en los que se trabaja es en dotar esas instalaciones para mejorar la oferta que tenemos y para conseguir que las empresas se instalen en ellas". "Creo que no tiene mucho más debate. En eso nos vamos a poner a trabajar desde el minuto uno, como ya se ha hecho, y creo que podremos tener resultado a un medio plazo", ha concluido Caro-Accino.