El alcalde de Noalejo (Jaén) pide a la Junta que busque soluciones a las 30 familias que están sin comedor escolar

NOALEJO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Noalejo (Jaén), Antonio Morales (PSOE), ha pedido a la Junta de Andalucía que busque soluciones para las 30 familias del municipio que se han quedado sin comedor escolar en CEIP Nuestra Señora de Belén tras declararse desierto el procedimiento de contratación de este servicio público.

Morales ha calificado la situación de "imperdonable" y ha exigido a la Junta de Andalucía que "solucione este grave problema a la mayor brevedad". Ha indicado en un comunicado que el Ayuntamiento ya avisó a la Junta de Andalucía a primeros de septiembre de que el colegio comenzaba el curso sin comedor y sin fecha prevista para su puesta en marcha porque la Junta "lo había dejado fuera del proceso de licitación de los servicios de comedor en la provincia".

Como consecuencia de ello, se habilitó un nuevo procedimiento que ahora ha quedado desierto. "Por desgracia, la Junta de Andalucía ha dejado pasar el tiempo y ha vuelto a evidenciar su falta de previsión", ha dicho el alcalde, al tiempo que ha incidido en que son dos meses sin comedor y ahora la adjudicación ha quedado desierta".

"La Junta no ha dado la cara, la Consejería no ha puesto alternativas encima de la mesa y el problema gordo es para una treintena de familias de Noalejo que no cuentan con comedor escolar", ha manifestado el alcalde, que ha insistido en que "la obligación de la Junta de Andalucía es encontrar una solución y facilitar el acceso de las familias de Noalejo a un servicio de comedor escolar que es fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar".

"Nos cansamos de escuchar palabras bonitas sobre la lucha contra la despoblación, pero luego nos topamos con la realidad de la falta de compromiso con la educación pública, con los servicios de ayuda a las familias y con la igualdad de oportunidades", ha dicho.

Morales ha mostrado su "total apoyo y solidaridad" a las familias afectadas, que llevan desde principio de curso sin este servicio y que "muy probablemente no lo vayan a tener ya en todo este primer trimestre". Por este motivo, ha reclamado a la Junta de Andalucía "que cumpla con su obligación y abra cuanto antes este comedor escolar", porque "es inconcebible que la Administración autonómica no garantice este servicio básico para las familias".

El alcalde ha manifestado que "llueve sobre mojado" ya que la Consejería de Educación en este curso "ha recortado dos unidades educativas, una de infantil y otra de primaria, lo que ha supuesto la creación de aulas mixtas donde se mezcla alumnado de distintas edades".