El alcalde de Otura (Granada) desmiente las "falsedades" del PP sobre contratos con una empresa del caso Koldo

El alcalde de Otura, Nazario Montes, en imagen de archivo en una visita de obras - AYUNTAMIENTO

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Otura (Granada), Nazario Montes, del PSOE, ha desmentido las acusaciones realizadas por el PP en relación con contrataciones del ayuntamiento de este municipio del área metropolitana granadina con una empresa que están siendo investigada en el caso Koldo y las ha calificado de "falsedades" y "bulo político" para "arremeter contra la gestión municipal seria y rigurosa".

Montes ha señalado en una nota de prensa que todas las obras que el PP "trata de poner bajo sospecha han seguido un procedimiento de contratación absolutamente legal", como evidencia el certificado de la Secretaría municipal en el que "deja constancia de que los contratos y sus modificaciones cumplen la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Subvenciones y la normativa vigente, con informes técnicos y jurídicos favorables y sin ningún reparo legal ni técnico".

"El PP de Otura miente deliberadamente para manchar mi nombre y el de este Ayuntamiento. No hay ni una sola irregularidad. Todo está fiscalizado, supervisado por la Diputación de Granada y justificado ante las instituciones competentes. El certificado firmado por el secretario municipal deja clara la legalidad es incuestionable", ha subrayado.

El alcalde ha reprochado al PP local que, como oposición, "no tenga propuestas para Otura y para hacerse notar recurra a manipulaciones que repiten hasta la saciedad".

"Su ignorancia es tan grande que incluso ponen en duda la composición de las mesas de contratación, a pesar de que la Ley establece que los políticos pueden formar parte de estas mesas. Algo que desmonta el falso escándalo que han inventado", ha expuesto.

"Siento decirles que en este municipio no hay ninguna trama, así que si quieren 'caso' que busquen en los ayuntamientos donde gobierna su partido como los de Motril, Las Gabias y Churriana de la Vega o en la propia Diputación de Granada, bajo el mandato del también presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, porque con los socialistas pinchan en hueso", ha puntualizado.

Montes ha insistido en que en Otura todas las subvenciones de Diputación se han justificado "en tiempo y forma" y que la modificación de la obra de la calle Juan Carlos I respondió a circunstancias técnicas imprevistas, siempre con informes favorables.

Por ello, ha pedido al PP que "deje de mentir y manipular" y ha lamentado que haya optado por mentirle a la ciudadanía en lugar de arrimar el hombro por ella.

"Los otureños merecen una oposición seria y no un partido que fabrica bulos para tapar su falta de proyecto y de trabajo", ha concluido.

Montes ha señalado que "el nuevo PP de Otura es el mismo perro que llevó a nuestro municipio a la más absoluta ruina, pero con distinto collar. El actual presidente local del PP, Antonio Velasco, fue mano derecha del exalcalde Ignacio Fernández Sanz durante su primer mandato".

"Velasco cuenta con la experiencia de haber votado a favor de innumerables expedientes que sí tenían los informes contrarios o reparos. Este fue el PP que saqueó las arcas municipales dejando al Ayuntamiento en la más absoluta ruina con sus trapicheos", ha concluido.