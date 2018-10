Alcalde de Porcuna (Jaén) aboga por retirar la demanda contra el PP a expensas de hablarlo con los hasta ahora críticos

Publicado 14/02/2018 19:00:38 CET

JAÉN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, ha señalado este miércoles que consultará con sus excompañeros de la corriente crítica del PP jiennense la retirada de la demanda contra el partido por el "fraude" en el congreso de 2017, puesto que él ha dejado el partido y no tiene "ya nada que reclamar".

Así lo ha indicado a Europa Press un día después de que la dirección provincial del partido sellara un acuerdo de integración con el sector crítico después de casi nueve meses de enfrentamiento tras el citado cónclave en el que salió elegido Juan Diego Requena como presidente frente a Moreno.

Desde su candidatura se denunciaron "irregularidades" en los órganos internos y también planteó un demanda civil el entender que se habían vulneraron derechos fundamentales. La audiencia previa está prevista el 6 de marzo de 2018 en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Jaén.

Está por ver, sin embargo, que llegue a celebrarse. "Ya no tengo nada que reclamar, no tiene sentido seguir pleiteando para algo que no persigo y tampoco quiero hacerle daño al PP. Ahora, si los que están dentro, me dicen de seguir con la demanda habrá que ver. Pero que sea a instancias de los que están dentro", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que, si bien es verdad que presentó la demanda de forma personal, ha matizado que "fue con todas las personas que apoyaron el proyecto", de manera que pretende "hablar con ellos" para tomar una decisión.

"Por decisión personal, yo la retiro, claro, salvo que ellos tengan alguna intención de seguir reclamando algo. Para qué quiero seguir pleiteando si no tengo ya ninguna aspiración de nada en el PP", ha incidido Moreno.

El regidor porcunense, en cualquier caso, ha evitado entrar a valorar el acuerdo alcanzado en las filas 'populares' y se ha limitado a desearles "suerte". "Y que me respeten, como yo los respeto", ha apostillado.

El acuerdo viene a cerrar la crisis abierta en el PP provincial tras el XII congreso, aunque en el camino se quedan cinco alcaldes, los de Porcuna, Albanchez de Mágina, Cárcheles, Aldeaquemada y Castellar, que abandonaron el partido al no recibir una propuesta "digna" de integración. También ha supuesto la pérdida de dos representantes en la Diputación, ya que dos de las actas corresponden a los regidores de Porcuna y Cárcheles, Enrique Puñal.

Junto a concejales y militantes de base han impulsado la plataforma Jaén Adelante con el objetivo de extender su proyecto por la provincia. Para ello, en los próximos meses tendrán que analizar su futuro de cara a las próximas elecciones municipales y decidir si crean un partido propio o se incorporan a otra formación.