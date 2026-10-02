El alcalde de Pozoblanco (Córdoba) celebra el cambio de la planificación eléctrica y pide que se ejecute "cuanto antes"

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POZOBLANCO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pozoblanco (Córdoba), Santiago Cabello, ha valorado positivamente el anuncio de la inclusión definitiva del norte de la provincia de Córdoba en la nueva planificación de la red de transporte eléctrico con horizonte 2030, una reivindicación mantenida durante los últimos años desde Los Pedroches y el Guadiato, y ha pedido "plazos concretos" para que "se ejecute cuanto antes".

Según ha informado el Ayuntamiento pozoalbense en una nota, la nueva propuesta incorpora el eje eléctrico que conectará el norte cordobés con Extremadura, después de que la propuesta inicial dejara estas infraestructuras fuera del horizonte 2030.

Cabello ha señalado que "nos alegramos profundamente de esta decisión y de que finalmente se hayan atendido las reclamaciones que durante años hemos trasladado desde Pozoblanco y desde el conjunto del norte de la provincia".

El alcalde ha considerado especialmente positivo que las alegaciones presentadas desde distintas administraciones hayan sido tenidas en cuenta en la revisión de la planificación. La información conocida este jueves señala expresamente que se han considerado las alegaciones de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos afectados.

Así, el regidor ha recordado que el Ayuntamiento de Pozoblanco ha defendido reiteradamente la necesidad de incrementar la capacidad eléctrica de la comarca, llevando esta reivindicación al Pleno municipal mediante diferentes iniciativas. En enero de 2024 se aprobó una moción sobre la ampliación de la red eléctrica, y posteriormente, en octubre de 2025, volvió a plantearse en Pleno la incorporación de las infraestructuras necesarias para Los Pedroches a la planificación estatal.

Cabello ha destacado que "esta rectificación es una buena noticia, pero ahora necesitamos que el anuncio se convierta en realidad cuanto antes". En este sentido, ha reclamado que se concreten "los plazos, la programación de las actuaciones, las inversiones necesarias y los diferentes hitos de ejecución, porque nuestra comarca no puede permitirse volver a esperar durante años una infraestructura que es esencial para su futuro".

La planificación conocida contempla para el norte cordobés el eje Maguilla-Peñarroya-La Lancha, destinado a reforzar la red de Los Pedroches y el Guadiato y su conexión con Extremadura. La propuesta general del Ministerio para Andalucía ha sido modificada tras analizar las alegaciones recibidas durante la fase de audiencia pública y prevé un importante incremento de las infraestructuras eléctricas de la comunidad.

Para el alcalde, el aumento de la potencia eléctrica "no es una simple reivindicación, sino una necesidad directamente relacionada con el empleo, la industria y la lucha contra la despoblación". Cabello ha señalado que "nuestras empresas necesitan capacidad para poder ampliar instalaciones, incorporar nuevos procesos y continuar generando riqueza y puestos de trabajo, y necesitamos también disponer de potencia suficiente para que nuevas industrias vean Pozoblanco y Los Pedroches como un territorio en el que merece la pena invertir".

El regidor ha insistido en que "las zonas rurales no pueden competir en igualdad de condiciones si no cuentan con las mismas infraestructuras básicas que otros territorios". "No podemos pedir a nuestros empresarios que crezcan y a nuevos proyectos que se instalen aquí si después no podemos garantizarles la potencia eléctrica que necesitan. Esta infraestructura es una cuestión estratégica para el futuro económico de toda la comarca", ha añadido.

Cabello ha concluido afirmando que "hoy toca alegrarnos porque se ha dado un paso fundamental, pero también seguir siendo exigentes para que no se quede únicamente sobre el papel". "Pozoblanco y Los Pedroches llevan demasiado tiempo reclamando esta infraestructura. Ahora necesitamos certezas, inversión y ejecución. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando y reivindicando hasta que ese incremento de potencia eléctrica sea una realidad al servicio de nuestras empresas, de nuestros vecinos y del futuro de toda la comarca", ha apostillado.