El alcalde de Puente Genil (Córdoba) pide "implicación" de Interior ante delincuencia asociada a narcotráfico y armas

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde del municipio cordobés de Puente Genil, Sergio Velasco, ha exigido este martes "una mayor implicación" del Ministerio del Interior para "atajar la delincuencia asociada al narcotráfico y el uso de armas de fuego", tras los últimos altercados que han registrado dos heridos por arma de fuego en la tarde-noche de este lunes en la barriada Juan Rejano.

En una rueda de prensa, el regidor ha reclamado "el incremento de equipos de investigación de la Guardia Civil, dotando al Puesto Principal de más medios para hacer frente a una situación límite".

"No podemos tolerar que se normalicen los tiroteos en la localidad", ha advertido, para recordar que "en lo que va de año se han registrado dos víctimas mortales por arma de fuego y más de cinco heridos, además de un rosario de tiroteos que no han tenido consecuencias para las personas, pero que están generando una sensación de impunidad y desasosiego en nuestros vecinos".

Según ha expuesto Velasco, "los clanes de delincuentes están a la vista de todos haciendo muestras de ostentación con vehículos de alta gama, adquiriendo inmuebles y extendiendo su presencia fuera de las zonas conflictivas, adentrándose en barrios completamente normales". "Esto está causando una gran preocupación en toda la población", ha señalado.

UNA MANIFESTACIÓN

Por ello, el alcalde ha comunicado que van a reunir a todas las fuerzas políticas para analizar la convocatoria de una manifestación, "con el objetivo de solicitar una mayor seguridad ciudadana".

"Vamos a pedir al Ministerio del Interior una mayor dotación de efectivos de la Guardia Civil, así como la investigación de la UCO sobre el dinero negro que genera el narcotráfico", ha subrayado el alcalde, quien ha declarado que "en noviembre de 2024 se aprobó por unanimidad una moción en el Pleno solicitando más medios para el Puesto Principal de la Guardia Civil en Puente Genil".

"Puente Genil es un pueblo de oportunidades con una sociedad que destaca por su emprendimiento, solidaridad y convivencia, y no podemos dejar que unos cuantos manchen el nombre de nuestra tierra", ha defendido Velasco.

POLICÍA FORTALECIDA

Ante ello, ha remarcado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir fortaleciendo la dotación de patrullas de la Policía Local, que está consiguiendo grandes avances en materia de seguridad ciudadana; manteniendo dos patrullas diarias en la calle en todos los turnos, lo que supone una presencia sin precedentes en nuestro pueblo".

Sin embargo, Velasco ha avisado de que "la gravedad de los acontecimientos precisa una mayor implicación del Gobierno central, para dar respuestas a unos hechos delincuenciales alarmantes".

Además, ha destacado "la implicación de la Policía Local de Puente Genil y la permanente colaboración de la Guardia Civil, pero necesitamos más medios de investigación contra el narcotráfico e indagar en el patrimonio de los clanes que están ganando terreno y poniendo en serio riesgo nuestra convivencia".