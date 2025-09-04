El alcalde ve "interesante" la opción de elevar la cota de la Ronda Norte para salvar los restos arqueológicos

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este jueves que es "muy interesante" la opción de elevar la cota y eliminar la depresión prevista de 50 centímetros en las obras de la Ronda Norte con el objetivo de salvaguardar los restos arqueológicos mozárabes, pero serán los ingenieros "quienes digan si es posible esa solución".

Así lo ha señalado Bellido en respuesta a preguntas de los periodistas, después de que se conocieran las conclusiones del informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre dichos restos y en las que se proponen dos posibles soluciones: el soterramiento para su conservación o un trazado alternativo de la ronda.

En este contexto, el alcalde ha señalado que "nosotros planteamos deprimir 50 centímetros la cota, es decir, no iban las ras de suelo, para que la contaminación acústica fuera menos", pero ahora que han aparecido los restos cabe la opción de eliminar esa depresión, pues "parece que puede ser compatible" con la conservación de los restos y la construcción de la Ronda Norte.

Así las cosas Bellido, ha descartado cambiar el recorrido de la Ronda Norte porque se ha realizado el "trazado idóneo" y también ha rechazado la idea de que la nueva infraestructura sea soterrada, porque "es imposible" y "absolutamente incompatible con los restos", pues supondría su destrucción.

Para concluir, Bellido, que ha afirmado que la fecha para el comienzo de las obras es "una incógnita", ha señalado que ha habido conversaciones para abordar la protección de los restos arqueológicos ante la próxima temporada de lluvias y se ha mostrado a disposición de la Junta "si se nos requiere para proteger ahora mismo los restos mediante su cubrición".