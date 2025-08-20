Alcaldes de la Campiña Sur de Córdoba piden ayudas urgentes ante los "graves daños" del mildiu en la cosecha de uva

Reunión de los alcaldes de la Campiña Sur para tratar sobre los daños causados en los viñedos por el mildiu. - CAMPIÑA SUR CORDOBESA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa han mantenido una reunión extraordinarira para analizar "la grave situación que atraviesa la comarca a causa de la propagación del mildiu, enfermedad que está afectando de manera severa a la cosecha de la uva", lo que les ha llevado a solicitar ayudas urgentes para paliar dicha situación.

Según ha informado la mancomunidad en una nota, durante el encuentro, los regidores han señalado que los viticultores de la zona vitivinícola de Montilla-Moriles "afrontan pérdidas muy significativas, que ponen en riesgo, no solo la campaña actual, sino también la viabilidad económica de numerosas explotaciones familiares y cooperativas".

La afección del mildiu, "agravada por las condiciones climatológicas de esta primavera, ha provocado daños que, según los primeros cálculos, pueden alcanzar niveles históricos, en cuanto a la merma de producción" y, ante esta situación, los alcaldes han acordado solicitar de forma conjunta a las tres administraciones competentes (Ministerio de Agricultura, Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) la puesta en marcha de ayudas urgentes y extraordinarias que permitan paliar los efectos económicos de esta crisis y garantizar el futuro del sector vitivinícola en la comarca".

De igual manera, han reclamado "que se estudien medidas específicas de apoyo, tales como compensaciones directas, líneas de financiación adaptadas y programas de promoción que refuercen la resiliencia del sector".

En paralelo, los representantes municipales han decidido convocar, de manera inmediata, una reunión con las cooperativas vitivinícolas y las bodegas de la Campiña Sur, con el objetivo de "analizar conjuntamente la magnitud de los daños, escuchar al sector afectado y coordinar acciones comunes que permitan trasladar con rigor la dimensión de la crisis a las distintas administraciones".

Finalmente, los alcaldes han destacado la importancia de "proteger un cultivo que constituye uno de los principales motores económicos, sociales y culturales de la Campiña Sur Cordobesa, pieza clave en la Denominación de Origen Montilla-Moriles", y han reiterado su "compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para defender los intereses de los viticultores y de toda la comarca".