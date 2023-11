Alcaldes de El Condado de Jaén y diputados populares anuncian acciones para evitar que se dispare el recibo del agua

JAÉN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP, Juan Diego Requena se ha reunido con el diputado comarcal, Nicolás Grimaldos, y los alcaldes de los municipios jiennenses de Arquillos, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, para coordinar una serie de acciones con el fin de evitar "la subida del agua que la Diputación Provincial de Jaén ha propuesto a la comarca de El Condado, que en algunos casos supera el 140% en los recibos". "En un momento tan difícil como el actual no es de recibo que se nos quiera imponer este aumento, sobre todo porque la Diputación de Jaén, que es la que tiene las competencias, no ha hecho nada para impedir que se imputen los costes de las inversiones de las tuberías y la mejora de la infraestructura", ha lamentado Requena.

El diputado ha anunciado en un comunicado una serie de acciones con el objetivo de impedir este "varapalo al bolsillo de los vecinos". En primer lugar, se ha registrado una carta a petición de los cuatro alcaldes de la comarca requiriendo a sus homólogos de Navas de San Juan, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura que se sumen a esta iniciativa y han acordado a su vez solicitar por escrito la convocatoria de manera extraordinaria y urgente el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación, "que es el foro donde se pueden debatir estos temas".

Además, se ha acordado acudir "hasta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) a registrar una petición para que no se repercutan los costes de las obras de las tuberías en la factura de agua de El Condado", siendo este el organismo del Gobierno responsable de la gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir. "Lo último es irnos al Ministerio de Transición Ecológica y al Congreso de los Diputados a registrar también esa petición para que se justifique que no se tienen que repercutir los costes de este sistema de abastecimiento", ha avanzado Requena.

El PP ha detallado que la tubería de agua de El Condado se ha renovado en dos fases, una primera estando el PP en el Gobierno de España, con Mariano Rajoy al frente, con una inversión de más de 3,5 millones de euros, y cuando se terminó "no se repercutió el coste de esa inversión en los recibos de agua ni en el coste de la compra de esta". "Cuando iba a comenzar la segunda fase la moción de censura hizo que esta la llevara a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y cuando la ha terminado ha repercutido los 6,4 millones de euros que cuesta la renovación de la infraestructura, lo que ha hecho que se multiplique el coste del suministro, afectando a casi 20.000 vecinos", ha añadido.

"Se pretende aplicar esta subida en una comarca, la de El Condado, que tiene ya el agua más cara de la provincia" y de las más caras de Andalucía, "por término medio los vecinos pagan ya el agua al doble que el resto de pueblos jiennenses", ha subrayado el parlamentario popular. "Consideramos que es injusto dándose todas las circunstancias para que el coste de las inversiones no se repercuta en el recibo: estamos en regresión de población, somos una zona económicamente deprimida, con una situación geográfica particular Esas son las circunstancias para que, según la Ley de Aguas, no se aplique la repercusión de los costes de inversión y no tendríamos por qué pagar esos 6,4 millones de euros que ha costado la intervención", ha incidido Requena.

Además, ha recordado que la Diputación Provincial de Jaén "nos dijo que no se iba a aplicar y nos dijo que se iba a bajar el recibo del agua un 16% si le cedíamos las instalaciones para que lo gestionaran ellos y nada más lejos de la realidad, se han encarecido".

Ya en el último pleno de la Diputación, que es la titular y gestora de esta Red de Abastecimiento, el Grupo Popular presentó una moción en esta línea para aprobar la solicitud al Gobierno de España del cese en la aplicación del principio de recuperación de costes de estas obras, propuesta que fue rechazada por el Grupo Socialista.