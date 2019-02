Los alcaldes del PA en la provincia de Jaén aspirarán a la reelección por Andalucía por Sí y Ciudadanos

Publicado 17/02/2019 12:29:35 CET

JAÉN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PA en municipios de la provincia de Jaén --Torreblascopedro, Higuera de Calatrava y Arjonilla-- tienen previsto aspirar a la reelección en las próximas elecciones municipales como candidatos de Andalucía por Sí (AxSí), en los dos primeros casos, y Ciudadanos (Cs), en el tercero.

Así lo han señalado a Europa Press los regidores de estas localidades, Juan María Ruiz, Juan de Dios Ortega y Miguel Ángel Carmona, cuando faltan apenas tres meses para la cita del 26 de mayo y toda vez que el partido con el que concurrieron en 2015 ha desaparecido.

Los tres habían recibido ofertas de varios partidos para tratar de repetir en la Alcaldía y, después de barajar las distintas posibilidades, han tomado una decisión para tratar de liderar durante cuatro años más sus respectivos ayuntamientos.

El alcalde de Higuera de Calatrava ha destacado la importancia de concurrir con una formación que tenga entre sus señas de identidad el andalucismo para inclinarse por AxSí, a pesar de las "dificultades" que puede implicar con respecto a partidos con mayor estructura orgánica y presencia institucional.

Al hilo, ha apuntado que "el trabajo es el doble" y se debe "hacer en cada agrupación, en cada pueblo", pero lo tiene "asumido". "Lo que tenemos claro es que donde estemos es porque queremos estar, no por otras cuestiones", ha comentado no sin subrayar que el objetivo es "luchar por los intereses del pueblo de Higuera de Calatrava y, por supuesto, de Andalucía, que sigue en el último vagón".

Su homólogo en Torreblascopedro, que ha agradecido los ofrecimientos recibidos, también ha apostado por AxSí, convencido de la necesidad de reivindicar inversiones y proyectos para Andalucía que permitan su progreso en igualdad de condiciones con otros territorios españoles.

"Siempre he dicho que en este proyecto no hay que tener prisa. No se trata de cinco, tres o equis concejales, sino de tomar conciencia de que tenemos una comunidad muy rica, con mucho potencial, pero no estamos teniendo las mismas oportunidades que otras regiones y Jaén menos todavía", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Arjonilla ha adelantado que concurrirá "por Ciudadanos". Ésta fue una de las formaciones que, tras quedar "huérfanos" del Partido Andalucista, lo tantearon a él y a su equipo, quienes han analizado las alternativas, entre las que no contemplaban Andalucía por sí "porque son justo los que decapitaron al PA".

Finalmente, y con el convencimiento de que "sólo no se va a ningún sitio", como han "sufrido en este mandato sin respaldo", se han decantado por Cs. "Hemos creído que podía representarnos y, si no pasa nada, nos presentaremos por este partido", ha dicho Carmona no sin aludir a la influencia del alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, con el que siempre ha podido contar en cuanto ha necesitado y que también aspirará a la reelección por Ciudadanos tras su salida del PP.