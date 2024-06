Alcaldes del PSOE en Granada denuncian el "bloqueo" de centros de salud con la "retirada" de personal administrativo

GRANADA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes del PSOE en Granada han participado este jueves en una concentración ante la sede de la Junta en la capital granadina donde han denunciado "nuevos recortes" en el sistema sanitario público autonómico, lo que han señalado que está llevando al "bloqueo" de algunos centros de salud y consultorios de la provincia tras la "retirada" del personal administrativo de los mismos.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa tras la protesta, en representación de los alcaldes y portavoces municipales que se han dado cita ante el edificio de La Normal, el regidor de Pulianas, José Antonio Carranza, ha censurado este "paso más" que ha dado el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno.

"A los recortes que llevamos años y meses sufriendo en atención de medicina de atención primaria, pediatría y enfermería, se suma ahora el recorte en atención administrativa", ha afirmado criticando la política llevada a cabo por el también presidente del PP-A.

Entre los participantes han estado los alcaldes de Chauchina, Jesús Fernández; Cúllar Vega, Jorge Sánchez; Íllora, Antonio Salazar; Láchar, Pedro Sánchez; Monachil, José Morales, y Montejícar, Francisco Javier Jiménez, así como concejales de municipios como La Malahá, y junto a ellos Carranza ha recriminado a la Junta que "en los últimos días haya retirado el personal administrativo con el que contábamos a la entrada de los centros de salud y de los consultorios".

Tras trasladar el "hartazgo" de la ciudadanía respecto al estado en el que se encuentra la sanidad pública y, especialmente, ante este nuevo hecho, tal y como se lo están trasladando a los distintos responsables locales sus respectivos vecinos como administración más cercana a la gente, el alcalde de Pulianas ha subrayado que "nos quedamos totalmente sin administrativos y sin filtros en los centros sanitarios".

"Los usuarios entran y no tienen quien le atienda. La Junta ha colocado un teléfono de Salud Responde, que podemos decir que es el de Salud No Responde, ya que nuestras personas mayores y usuarias no son debidamente atendidas. También hay una app, ante la que nuestras y nuestros mayores se ven totalmente desamparados por los inconvenientes que tienen en el manejo de las nuevas tecnologías", ha explicado.

Así, el regidor de Pulianas ha criticado que el Gobierno de Moreno "esté discriminando según los territorios, ya que en algunos centros se mantiene el personal y en otros no. Creemos que está vulnerando ese artículo de la Constitución Española que dice que los españoles somos iguales en derechos y deberes".

"Exigimos a la Consejería de Salud que retome la atención administrativa ahora mismo en los centros, es necesario debido a que están bloqueados por completo. El personal médico, de enfermería y de pediatría tiene que atender las consultas ordinarias y, a la vez, a la ciudadanía ayudándole a pedir su cita", ha indicado.

Carranza ha reprochado que desde la Delegación de Salud de la Junta en Granada "no se haya suministrado información al respecto, si esta decisión responde al cese o a la no nueva contratación de profesionales, ni plazos ni soluciones. Nos hemos enterado de todo esto por el personal sanitario, que han contactado con nosotros para decirnos que están totalmente desbordados por lo que está ocurriendo".