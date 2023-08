La alcaldesa de Fuente-Tójar (Córdoba) emite un bando para concienciar sobre el uso responsable del agua potable

FUENTE-TÓJAR (CÓRDOBA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Fuente-Tójar, Mari Fe Muñoz (PSOE), ha emitido un bando para concienciar a la ciudadanía sobre un "consumo responsable del agua potable" en la localidad, ante la "crítica situación de abastecimiento que existe en todo el país, debido a la grave sequía que estamos padeciendo".

En este sentido, Muñoz ha señalado que "son muchos los municipios que están teniendo que cortar el suministro en los domicilios durante ciertas horas del día para poder garantizar el abastecimiento general", ya que "la época estival hace que nuestros pueblos casi dupliquen su población, con el aumento de consumo que ello supone".

En este contexto, la regidora tojeña ha recordado que el Ayuntamiento "ha llevado a cabo un importante proyecto de mejora en la red de abastecimiento de agua para evitar este tipo de problemas", pero ello "no nos exime de la obligación que tenemos de hacer un uso responsable del agua, porque, aunque hayamos paliado de forma temporal las incidencias que teníamos en la red", no se puede descartar "que a lo largo del verano podamos a llegar a tener problemas de abastecimiento, de no mantener un consumo eficiente de este recurso".

Igualmente, Muñoz ha informado que el Consistorio "tiene conocimiento de que en ocasiones se está haciendo un uso excesivo del agua", de ahí que a través de este bando haya hecho hincapié en el cumplimiento de unas "medidas muy importantes que debemos poner en práctica si queremos evitar futuras restricciones".

Así, ha enumerado algunas de ellas, como "evitar la limpieza de patios, terrazas, aceras y fachadas con manguera; reparar cualquier fuga que podamos detectar en nuestras viviendas, como goteos de grifos o cisternas; así como evitar el lavado de vehículos, el llenado de piscinas o el relleno de bidones portátiles de riego con agua de la red".

Por último, la alcaldesa ha pedido a los tojeños que sean "solidarios y responsables, haciendo un uso austero y racional de este bien tan necesario y escaso como es el agua", confiando en que "con la colaboración de todos podamos alcanzar el objetivo de ahorro en el consumo que nos permita prolongar todo lo posible las reservas de agua actuales".