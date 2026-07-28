La alcaldesa de Granada defiende la "solvencia" de la candidatura para acoger la Agencia de Salud Pública

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido la "solvencia" de la candidatura de Granada para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y se ha mostrado "decepcionada" con la decisión del Gobierno de seleccionar a Zaragoza para albergar este organismo estatal.

A la espera de conocer los criterios con los que se han valorado las diferentes propuestas, Carazo ha trasladado su "convencimiento profundo de que Granada presentó, de la mano de la Junta de Andalucía, una candidatura sólida, solvente y respaldada por un proyecto de gran calidad".

Ha recalcado que ello es "fruto del trabajo y el compromiso de numerosas instituciones y profesionales y con el Parque Tecnológico de la Salud como clara referencia".

"Este resultado no cambia nuestra aspiración de seguir reforzando nuestro liderazgo en el ámbito de las ciencias de la salud, conjuntamente con un ecosistema innovador que es una absoluta referencia", ha recalcado pese a todo la alcaldesa granadina.