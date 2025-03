Alcaldesa de Granada: "La sede de la Agencia Estatal de Salud Pública no puede ser una decisión política"

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha sostenido este jueves que la decisión sobre la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública "no puede ser meramente política" sino que tiene que ser "justa" y "transparente" en un proceso donde se conozca qué criterios se van a medir para que en este marco "gane la mejor candidatura".

En declaraciones a los periodistas, Carazo ha advertido al Gobierno central que los granadinos no olvidan lo que ocurrió con el procedimiento por el que se designó a La Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), a la que también aspiraba Granada.

"No lo olvidamos porque aún hoy no entendemos qué criterios de valoración se exigieron (...) y se midieron para dar esa sede a la ciudad de La Coruña y no a Granada cuando era absolutamente el mejor proyecto, e incluso después hemos visto cómo criterios que adjuntaba la sede de La Coruña, como el espacio físico no es el que se proponía en el proyecto y que no ha tenido ninguna consecuencia", ha censurado la regidora.

Ha incidido así en que "esta decisión no puede ser política" sino que deben conocerse los criterios que se tendrán en cuenta, y ha reclamado al Gobierno que "actúe en consecuencia" con esta solicitud para que "no vuelva a repetirse" la situación de la Aesia por una "decisión meramente política y arbitraria" que no conlleve "elegir la mejor sede", que es lo que a su juicio "tiene que hacer un Gobierno serio".

En este contexto, Carazo ha defendido que la candidatura de Granada es "fuerte, sólida" y cuenta con el respaldo del conjunto de la ciudad y de sus instituciones, pero "también va de la mano del Gobierno andaluz y de la Junta de Andalucía".

EN DATOS

La Comisión de Sanidad debatirá este jueves el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un primer paso antes de votarse en el Pleno del Congreso.

Según recoge el orden del día de la Comisión de Sanidad, al que ha tenido acceso Europa Press, este 13 de marzo se debatirán las enmiendas parciales y se votará el dictamen, que posteriormente se elevará al Pleno del Congreso, previsiblemente al de la semana siguiente, donde se votará.

De este modo, la agencia da un paso más para su creación. En enero de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Así, se trata de un organismo con el que se pretende modernizar y cohesionar los sistemas de vigilancia del estado de salud de la población y de los problemas y los riesgos a los que se enfrenta.

Además, la agencia tiene como objetivo poner los fundamentos para adaptar el sistema de salud a las amenazas, como la pandemia de Covid-19, y anticiparlas. Así como, mejorar la coordinación y la colaboración con la comunidad científica, la industria, las administraciones y las instituciones para monitorizar y acompañar a las diferentes estrategias de respuesta.

La pasada semana, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que la creación de la AESAP es una "deuda" con la sociedad española desde la Ley de Salud Pública de 2011 y, sobre todo, después de la pandemia de Covid-19.

Sobre la ubicación de la sede, García recordó que hay varias ciudades candidatas para acogerla, aunque la decisión corresponderá al Ministerio de Política Territorial.