La alcaldesa de La Granjuela (Córdoba) pide perdón por conducir un volquete tras una noche de feria y el PSOE la critica

CÓRDOBA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de La Granjuela (Córdoba), Montserrat Paz (PP), ha pedido este martes "disculpas a todos los vecinos" de su pueblo, "ante los hechos ocurridos en la madrugada del viernes al sábado" del pasado fin de semana, durante la celebración de la feria del municipio, pues condujo un volquete con el objetivo de "ayudar" a los trabajadores municipales, lo cual difundió con un vídeo en sus redes sociales una amiga suya que también iba montada en el vehículo especial.

A este respecto y en su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, la alcaldesa ha querido pedir perdón a sus conciudadanos y ha admitido su "error, con humildad, siendo consciente a día de hoy, por las interpretaciones que se han dado de esa situación, que cometí un error y es por ello que asumo mi responsabilidad y les aseguro a mis vecinos que este tipo de hechos no volverán a ocurrir".

"Toda experiencia --continúa en su comunicado-- lleva consigo un aprendizaje. Quise, en un momento de necesidad, aportar mi granito de arena para colaborar con mis trabajadores", y "es por ello que mi equipo de gobierno y yo pedimos disculpas, si hemos podido ofender", pues "nuestra intención no era otra que la de ayudar", y concluye reiterando su petición de "disculpas", que "son necesarias", ya que, "ante todo, me debo a mis vecinos".

Ante ello y en una nota, el secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba, el también diputado provincial Pepe Álvarez Rivas, ha pedido este mismo martes "que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abran una investigación formal para ver si la actuación irresponsable e imprudente" de la alcaldesa "incurre en infracciones administrativas o incluso delitos punibles, por malversación de fondos públicos, tras el vídeo difundido por redes sociales en las que se la ve conduciendo al volante de un vehículo de obra municipal, en compañía de una amiga, tras una noche de fiesta y con copas en las manos".

A juicio de Rivas, "la actuación policial es urgente y necesaria, para aclarar las irregularidades e infracciones que ha podido cometer la alcaldesa" de La Granjuela, "entre ellas, la conducción de un vehículo municipal sin cinturón de seguridad ni chaleco de seguridad, y en compañía de una amiga cuando el volquete con cuba delantera del parque de maquinaria municipal es uniplaza".

Rivas ha exigido además que la dirección del PP de Córdoba se pronuncie al respecto, para "saber su nivel de permisividad" en cuanto al comportamiento de "sus cargos públicos", en cuanto a "qué responsabilidad le va a exigir" a Monserrat Paz "y hasta dónde le va a permitir que siga actuando así", opinando Rivas que "el PP debe aplicar aquí el mismo código ético que exige a los demás, porque de lo contrario estaríamos ante un nuevo caso de doble vara de medir propia de la derecha, con manga ancha para ellos y puño de acero para el resto".

Ha concluido señalando que "se puede ser joven y prudente, ambas cosas no son incompatibles", y ha agregado que "tener una responsabilidad pública como la de alcaldesa de un pueblo implica ser la representante de tu municipio en todo momento, incluso cometiendo errores, pero no imprudencias ni despropósitos, como lo que ha hecho la alcaldesa de La Granjuela" y, por eso, "no basta con que pida perdón por redes sociales, sino que debe asumir responsabilidades".